Vaduz (ots) -Der diesjährige Europa-Tag des Denkmals steht ganz im Zeichen der neuen Kulturbrauerei Schaan. Unter dem Titel "Vom Bierkeller zu den Künstlerresidenzen der Kulturbrauerei Schaan" erhalten Interessierte am Samstag, 5. September 2026, von 11.00 bis 17.00 Uhr die Gelegenheit, das geschichtsträchtige Gebäude an der Feldkircher Strasse 43 erstmals zu besichtigen.Das ehemalige Brauhaus der früheren Schaaner Bierbrauerei Quaderer wurde 1887 erbaut und ist im Volksmund als "Bierhüsle" bekannt. Das denkmalgeschützte Gebäude wird derzeit zur neuen Kulturbrauerei Schaan umgestaltet und künftig Wohn- und Arbeitsräume für Kunstschaffende aus dem In- und Ausland bieten.Während die letzten Bauarbeiten noch im Gange sind, ist die offizielle Eröffnung der neuen Kulturinstitution für den 14. November 2026 vorgesehen. Ab Anfang 2027 werden im Rahmen eines Artist-in-Residence-Programms erstmals zwölf Künstlerinnen und Künstler über das Jahr verteilt in Schaan arbeiten und wohnen können. Das Programm wird von der Gemeinde Schaan, dem Literaturhaus Liechtenstein, visarte Liechtenstein sowie dem Amt für Kultur gemeinsam ermöglicht.Eröffnung durch Kulturministerin Sabine MonauniDie offizielle Eröffnung des Denkmaltages erfolgt um 11.00 Uhr durch Kulturministerin Sabine Monauni. Anschliessend führt Patrik Birrer, Leiter des Amtes für Kultur, in das Projekt ein. Ab 12.00 Uhr ist das Gebäude im Rahmen freier Rundgänge für die Öffentlichkeit zugänglich.Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuss. Direkt vor Ort stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Besuchende werden gebeten, das Parkhaus Postplatz zu nutzen.Europäische Initiative mit langer TraditionDer Europa-Tag des Denkmals wird in Liechtenstein bereits zum 34. Mal durchgeführt. Seine Ursprünge liegen in Frankreich, wo 1984 erstmals historische Bauwerke im Rahmen einer öffentlichen Besichtigungsinitiative geöffnet wurden. Seit 1993 beteiligt sich auch Liechtenstein an den Denkmaltagen und ermöglicht damit jährlich Einblicke in Kulturgüter und Baudenkmäler, die sonst nur eingeschränkt zugänglich sind.Heute werden die Europäischen Tage des Denkmals seitens des Europarates koordiniert und seit 1991 offiziell getragen. Unterstützt wird die Initiative zudem durch die Europäische Union. In rund 50 europäischen Ländern finden die Veranstaltungen jeweils im September statt. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für das kulturelle Erbe zu stärken, historische und baugeschichtliche Zusammenhänge aufzuzeigen sowie auf Herausforderungen bei Nutzung, Erhaltung und Pflege von Denkmälern aufmerksam zu machen. Gleichzeitig bieten die Denkmaltage Gelegenheit, die Arbeit der Denkmalpflege und ihren Beitrag zu einer hohen Baukultur näher kennenzulernen.Weitere Besichtigungsmöglichkeiten in Triesen und TriesenbergZeitgleich öffnen auch zwei weitere kulturhistorisch bedeutende Objekte ihre Türen:- Haus Treschter (Hofstätte beim Torkel), Dorfstrasse 67, Triesen: Freie Besichtigung von 12.00 bis 16.00 Uhr. Das Gebäude war Schauplatz des Europa-Tags des Denkmals 2025 und präsentiert sich nach Abschluss der Umbauarbeiten erstmals der Öffentlichkeit.- Madleni-Huus, Triesenberg: Ebenfalls geöffnet von 12.00 bis 16.00 Uhr. Neben Kaffee und Kuchen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Mitmachangebot, bei dem ein traditioneller Strickbau im Modell nachgebaut werden kann.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941868