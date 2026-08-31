Heute geht es mit unserer Suche in der Termin-Börse daily weiter: Nach Deutschland und Europa erweitern wir unser Screening heute auf den NASDAQ 100 - allerdings mit einer zusätzlichen Leitplanke: KI- und Halbleiterwerte bleiben diesmal bewusst außen vor. Nach den enormen Kursgewinnen der vergangenen Jahre und der jüngsten Korrektur wollen wir nicht darauf wetten, dass die Bereinigung in diesem Segment bereits abgeschlossen ist. Deshalb suchen wir gezielt nach Unternehmen, deren Gewinnentwicklung von völlig anderen Faktoren getragen wird. Unsere Kriterien bleiben unverändert: eine vernünftige Bewertung gemessen am erwarteten Gewinnwachstum, operative Bestätigung durch die jüngsten Geschäftszahlen und möglichst positive Signale von Analysten oder Management. Zwei Aktien stechen heraus: T-MOBILE US als überraschend günstiger Qualitätswert, ALNYLAM PHARMACEUTICALS als hochprofitabler Biotech-Wachstumswert. Wenn Sie täglich neue Empfehlungen suchen, dann ist die Termin-Börse daily genau das richtige für Sie: börsentägliche Updates von Experten und Empfehlungen, denen Sie folgen können, probieren SIe es aus (KLICK HIER).
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