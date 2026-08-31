Berlin (ots) -
Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt empfängt WELT-Chefredakteur Helge Fuhst den amtierenden Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts und CDU-Spitzenkandidaten Sven Schulze zum WELT TALK SPEZIAL im Berliner Studio. Das Interview wird am Montag, 31. August, um 12:15 Uhr bei WELT ausgestrahlt.
In der aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen belegt Schulzes CDU 23 Prozent, die AfD kommt auf 40 Prozent. Bei einem solchen Wahlausgang würde die AfD laut Forschungsgruppe Wahlen ihr Ziel einer Alleinregierung jedoch verpassen. Je mehr Parteien den Sprung ins Parlament in Magdeburg schaffen, desto unwahrscheinlicher wird eine absolute Mehrheit für die AfD.
Welche Regierungskoalitionen hält Schulze für denkbar? Um diese und weitere Fragen rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geht es im WELT TALK SPEZIAL mit Sven Schulze am Montag, 31. August, um 12:15 Uhr im Fernsehen bei WELT, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek und SmartTV-App.
Pressekontakt:
Kritsanarat Khunkham
Director Communications PREMIUM-GRUPPE
Phone: +49 30 2591 77608
kritsanarat.khunkham@axelspringer.com
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10888 Berlin
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6342471
Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt empfängt WELT-Chefredakteur Helge Fuhst den amtierenden Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts und CDU-Spitzenkandidaten Sven Schulze zum WELT TALK SPEZIAL im Berliner Studio. Das Interview wird am Montag, 31. August, um 12:15 Uhr bei WELT ausgestrahlt.
In der aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen belegt Schulzes CDU 23 Prozent, die AfD kommt auf 40 Prozent. Bei einem solchen Wahlausgang würde die AfD laut Forschungsgruppe Wahlen ihr Ziel einer Alleinregierung jedoch verpassen. Je mehr Parteien den Sprung ins Parlament in Magdeburg schaffen, desto unwahrscheinlicher wird eine absolute Mehrheit für die AfD.
Welche Regierungskoalitionen hält Schulze für denkbar? Um diese und weitere Fragen rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geht es im WELT TALK SPEZIAL mit Sven Schulze am Montag, 31. August, um 12:15 Uhr im Fernsehen bei WELT, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek und SmartTV-App.
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