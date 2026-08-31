Gülzow (ots) -Auch in diesem Jahr steht das dritte Septemberwochenende wieder ganz im Zeichen des Waldes. Unter dem Motto "Wald und Wirtschaft" finden die Deutschen Waldtage statt, initiiert vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Rund um das Aktionswochenende vom 18. bis 20. September laden zahlreiche Veranstaltungen in die Wälder ein - deutschlandweit. Was gibt es in unseren Wäldern alles zu entdecken? Jessica Martin verrät uns mehr.Sprecherin: Den Wald erleben, seine vielfältigen Leistungen kennenlernen, mit Forstexpertinnen und -experten ins Gespräch kommen und mehr über die aktuellen und künftigen Herausforderungen der Waldbewirtschaftung erfahren - darum geht es bei den Deutschen Waldtagen. In diesem Jahr steht dabei die Bedeutung des Waldes als Wirtschaftsfaktor im Mittelpunkt, wie Bundesforstminister Alois Rainer ausführt.O-Ton 1 (Alois Rainer, 35 Sek.): "Wer über den Wald spricht, spricht nicht nur über Natur, sondern auch über Arbeitsplätze, über Handwerk, über Wertschöpfung und über regionale Stärke. Denn unsere Wälder liefern uns Holz, den wichtigsten nachwachsenden Rohstoff. An der Wertschöpfungskette Wald-Holz hängt viel. Sie sorgt für Arbeit und Einkommen, gerade im ländlichen Raum - vom Sägewerk bis zum Schreinerbetrieb, vom Familienbetrieb bis zur Industrie. Wir brauchen den Wald, auch als Wirtschaftskraft. Daher müssen wir ihn schützen. Und 'Wald schützen' heißt 'Wald nutzen'."Sprecherin: Dafür müssen unsere Wälder zu artenreichen Mischwäldern umgebaut werden. Eine generationsübergreifendes Mammutaufgabe, die sich aber lohnt, wenn man es richtig angeht.O-Ton 2 (Alois Rainer, 33 Sek.): "Der Schlüssel liegt in der nachhaltigen, aktiven Waldbewirtschaftung. Denn Bäume nehmen vor allem in jungen Jahren besonders viel CO2 auf, dann binden sie auch viel Kohlenstoff im Holz. Und wenn man Bäume erntet und neue, klimaresiliente Bäume wachsen nach, dann nutzt man das volle Klimaschutzpotenzial von Wald und Holz. Was wir ja erreichen wollen, ist: wir wollen den gespeicherten Kohlenstoff so lange wie möglich binden. Wichtig ist also, das Holz in langlebigen Produkten einzusetzen."Sprecherin: Wie genau Wald und Wirtschaft zusammenhängen, können Sie rund um das dritte Septemberwochenende beispielsweise bei Waldführungen mit Försterinnen und Förstern, bei Waldfesten für Familien oder auch Pflanzaktionen hautnah miterleben.O-Ton 3 (Alois Rainer, 26 Sek.): "Unser Ziel ist klar: Wir wollen den Menschen zeigen, was unsere Wälder leisten, wie nachhaltige Waldbewirtschaftung funktioniert und mit welchem Engagement und Verantwortungsbewusstsein all die Waldbesitzer und Forstleute unsere Wälder pflegen und bewirtschaften. Daher lade ich alle ein: Kommen Sie in den Wald und schauen sie, was er zu bieten hat - an den Deutschen Waldtagen, aber auch darüber hinaus."Wenn Sie bei den Deutschen Waldtagen dabei sein möchten: Alle Infos zu den Veranstaltungen finden Sie online unter www.deutsche-waldtage.de. Dort gibt es auch eine Deutschlandkarte, auf der Sie direkt sehen können, welche Aktionen auch bei Ihnen in der Nähe stattfinden.Pressekontakt:Martina PlotheTel.: +49 3843 6930-311E-Mail: m.plothe@fnr.deOriginal-Content von: FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24901/6342456