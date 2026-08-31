Bundesweit werden immer mehr Telemedizin-Kabinen aufgestellt. Sie sollen den Ärztemangel lindern, indem sie Untersuchungen teils oder vollständig automatisch übernehmen. Der Arzt kommt digital dazu - oder auch nicht. Unsere Autorin hat sich kurzerhand in eine der Kabinen begeben. Der Weg zum Arzt beginnt mit Fragen auf meinem Smartphone: Wie lange haben Sie die Symptome schon? "Fieber, zwei Tage", tippe ich in das Antwortfeld. Kann der Kopf Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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