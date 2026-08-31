Zürich (ots) -Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Online-Suche - localsearch erklärt, welche Informationen heute wichtig sind, damit Unternehmen online besser gefunden werden.Für Nutzerinnen und Nutzer sind heute schnelle und klare Antworten auf konkrete Fragen, wie "Welcher Coiffeur in meiner Nähe hat freie Abendtermine?", unerlässlich. Es werden neben den klassischen Suchmaschinen zunehmend auch KI-Tools wie ChatGPT, Gemini oder Copilot (https://www.localsearch.ch/de/vc-einfach-erklaert-ki-veraendert-die-suche-nach-ihrem-unternehmen/) in der Online-Suche nach Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen genutzt. localsearch erklärt in der Themen-Serie "KI in Action", wie Unternehmen ihre Sichtbarkeit aktiv beeinflussen und verbessern können.localsearch zeigt, worauf es bei Unternehmensprofilen ankommtKI-Tools greifen auf online vorhandene Informationen zurück. (https://www.localsearch.ch/de/vc-fokus-statt-aufwand-5-profilelemente-die-den-unterschied-machen/) Dabei spielen vollständige, aktuelle und einheitliche Angaben eine wichtige Rolle. Besonders relevant sind diese Bereiche:- Dienstleistungen und Produkte- Kontaktmöglichkeiten- Attribute- Kategorien und Stichworte- Bilder und LogosEin Beispiel zeigt den Zusammenhang: Bietet ein Sanitärbetrieb einen Notfalldienst an, sollte diese Leistung im Unternehmensprofil klar erfasst sein. Sucht jemand nach einem "Sanitär Notfalldienst Zürich", können KI-Systeme diese Information nutzen und den Betrieb als passende Antwort einordnen. Auch Angaben wie Öffnungszeiten, Parkmöglichkeiten oder die angebotenen Zahlungsmittel können bei konkreten Suchanfragen eine Rolle spielen.digitalONE unterstützt bei der PflegeFür KMU bedeutet das: Die Angaben zum eigenen Unternehmen sollten auf verschiedenen Plattformen korrekt und einheitlich sein. Eine manuelle Pflege kostet jedoch Zeit. digitalONE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) unterstützt dabei, Profilelemente auf Basis vorhandener Unternehmensdaten zu erstellen."KI verändert die Art, wie Menschen nach Unternehmen suchen. Für KMU wird es deshalb wichtiger, ihre Informationen klar und aktuell bereitzustellen", sagt Daniel Stöcklin, Customer Lifecycle Manger von localsearch (https://www.localsearch.ch/de/vc-klick-fuer-klick-demo-so-werden-sie-dank-ki-einfach-gefunden/). "Strukturierte Unternehmensdaten helfen dabei, dass passende Angebote auch bei neuen Formen der Suche berücksichtigt werden."Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6342479