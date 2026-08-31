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onemarkets Blog
31.08.2026 09:41 Uhr
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Zinssorgen bremsen Märkte zum Wochenauftakt, BYD unter Druck

Der DAX startet schwächer in die neue Handelswoche, während sich der Euro Stoxx 50 nahezu unverändert präsentiert. Auch die US-Märkte zeigen sich weitesgehend stabil und notieren vorbörslich nahe dem Wochenschlusskurs. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit einem Aufschlag.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Makroseite steht die Geldpolitik. Nach den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wächst die Erwartung, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs länger beibehalten könnte. Die deutlichen Hinweise auf weiterhin bestehenden Inflationsdruck sorgen an den Märkten für Zurückhaltung. Gleichzeitig richten Anleger den Blick auf den Euroraum. Die von Helaba erwartete Inflationsrate von 2,9 Prozent würde weiterhin deutlich über dem EZB-Ziel von 2,0 Prozent liegen und die Argumente für eine weitere Zinserhöhung stärken. Ein möglicher Zinsschritt gilt am Markt allerdings bereits als weitgehend eingepreist.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten steht BYD im Fokus. Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers geriet in Hongkong deutlich unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen vorgelegt hatte. Zwar profitierte BYD von einer starken Exportnachfrage, der rückläufige Umsatz sorgte jedoch für Enttäuschung und belastete die Aktie spürbar.

Ebenfalls im Blickfeld steht die Allianz. Der Versicherer wird laut Medienberichten als möglicher Interessent für den britischen Pannenhilfeanbieter AA Ltd gehandelt. Die diskutierte Transaktion könnte ein Volumen von umgerechnet rund 5,8 Milliarden Euro erreichen und die Marktposition der Allianz in Großbritannien weiter stärken. Da sich weder das Unternehmen noch die Eigentümer von AA zu den Spekulationen äußerten und der Ausgang der Gespräche offen bleibt, reagieren Investoren bislang jedoch zurückhaltend.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN25QP 9,90 55,265804 USD 5,87 Open End
DAX Bull UR1WL4 5,32 26038,566874 Punkte 49,72 Open End
X-DAX Bull UG4Z9B 54,20 21113,172148 Punkte 4,90 Open End
Silber Bull UR20WQ 4,74 61,351459 USD 13,10 Open End
Coinbase Global Inc. Bull UN4MNK 5,11 120,324281 USD 3,03 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.08.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Broadcom Inc. Call UN6V6F 5,75 350,00 USD 3,63 17.03.2027
Amazon Inc. Call UG1WAN 0,93 300,00 USD 8,58 16.12.2026
Netflix Inc. Call UN87GH 1,37 85,00 USD 3,20 15.12.2027
Heidelberg Materials AG Call UG1P13 0,44 200,00 EUR 9,75 16.12.2026
Nvidia Corp. Call UR0RWV 1,62 202,00 USD 9,14 16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.08.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nvidia Corp. Long HD6C0X 5,60 145,157426 USD 3 Open End
BioNTech SE (ADR) Long UN2PCT 7,06 68,10403 USD 3 Open End
Deutsche Lufthansa AG Long HC2N8P 2,14 5,331595 EUR 3 Open End
Rocket Lab USA Inc. Long UG2J39 1,74 42,960749 USD 3 Open End
Dow Jones Long HD2YEG 13,38 26803,458678 Punkte 2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.08.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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