München (ots) -
Die ARD erweitert ihr Live-Angebot zum DFB-Pokal um eine neue Perspektive: Erstmals begleitet das erfolgreiche Sport-Comedy Format WUMMS von funk das DFB-Pokalspiel VfL Osnabrück gegen den FC Bayern München am 2. September 2026 in der ARD Mediathek mit einer eigenen Live-Kommentarspur - zusätzlich zur klassischen Kommentierung. Zuschauerinnen und Zuschauer können während des Streams jederzeit zwischen dem "Sportschau"-Kommentar und der WUMMS-Tonspur wechseln. Mit der zusätzlichen Kommentarspur erprobt die ARD ein neues Live-Erlebnis in der Mediathek.
Am Mikrofon stehen WUMMS-Urgestein Maximilian Kamp und der Streamer Sabri Cukadar alias Splashbrudda. Sie liefern den typischen WUMMS-Blick aufs Spiel - schnell, überraschend und mit einer Extraportion Fußballliebe - und versprechen dabei: "90 Minuten Halbwissen, Fußball läuft auch."
Seit Jahren begeistert WUMMS Millionen Menschen auf YouTube, Instagram, TikTok und Co. mit pointierten Videos, Songs und Memes rund um Fußball und Sport. Das funk-Format steht für seinen unverwechselbaren Humor und erreicht insbesondere ein junges, digitales Publikum.
Pressekontakt:
Radio Bremen, Jean-Luc Pignon
E-Mail: jean-luc.pignon@radiobremen.de
ARD-Programmdirektion, Kommunikation|PR
E-Mail: presse.daserste@ard.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6342488
Die ARD erweitert ihr Live-Angebot zum DFB-Pokal um eine neue Perspektive: Erstmals begleitet das erfolgreiche Sport-Comedy Format WUMMS von funk das DFB-Pokalspiel VfL Osnabrück gegen den FC Bayern München am 2. September 2026 in der ARD Mediathek mit einer eigenen Live-Kommentarspur - zusätzlich zur klassischen Kommentierung. Zuschauerinnen und Zuschauer können während des Streams jederzeit zwischen dem "Sportschau"-Kommentar und der WUMMS-Tonspur wechseln. Mit der zusätzlichen Kommentarspur erprobt die ARD ein neues Live-Erlebnis in der Mediathek.
Am Mikrofon stehen WUMMS-Urgestein Maximilian Kamp und der Streamer Sabri Cukadar alias Splashbrudda. Sie liefern den typischen WUMMS-Blick aufs Spiel - schnell, überraschend und mit einer Extraportion Fußballliebe - und versprechen dabei: "90 Minuten Halbwissen, Fußball läuft auch."
Seit Jahren begeistert WUMMS Millionen Menschen auf YouTube, Instagram, TikTok und Co. mit pointierten Videos, Songs und Memes rund um Fußball und Sport. Das funk-Format steht für seinen unverwechselbaren Humor und erreicht insbesondere ein junges, digitales Publikum.
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