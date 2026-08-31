EQS-News: Consilium Project Finance GmbH
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Consilium Project Finance GmbH setzt Co-Location-Strategie konsequent um: Solarpark Polch verbindet Photovoltaik und Batteriespeicher erfolgreich zu einem neuen Energie-Asset
Nach der erfolgreichen Entwicklung und vollständigen Veräußerung des Projekts konzentriert sich Consilium derzeit auf die Realisierung der Anlage. Die bauvorbereitenden Maßnahmen haben schon begonnen, Materialbestellungen wurden vorgenommen. Die EEG-Inbetriebnahme ist bereits für 2026 vorgesehen.
Mit dem erfolgreichen Projektanlauf schafft Consilium zugleich die Grundlage für die weitere Skalierung des Geschäftsmodells. Parallel zum Bau des Solarparks in Polch baut das Unternehmen daher gezielt sein Vertriebsnetz aus, um auch die nachfolgenden Projekte der Pipeline effizient am Markt platzieren zu können.
"Mit dem Solarpark Polch zeigen wir sehr konkret, wie wir die Projektentwicklung von Solarparks weiterdenken. Für uns geht es heute nicht mehr allein darum, möglichst viel Solarstrom zu erzeugen. Wir entwickeln Energieanlagen, die durch die Kombination aus Photovoltaik und Batteriespeicher flexibel auf den Strommarkt reagieren können und damit langfristig attraktive und zukunftsfähige Energie-Assets schaffen. Polch ist dafür ein wichtiges Projekt in unserer aktuellen Pipeline: Die Entwicklung ist abgeschlossen, das Projekt ist bereits erfolgreich veräußert und nun geht es darum, die Anlage zügig zu realisieren. Gleichzeitig sammeln wir wertvolle Erfahrungen, die wir unmittelbar in unsere weiteren Co-Location-Projekte übertragen können", erklärt Dr. Martin Ostgathe, Geschäftsführer der Consilium Project Finance GmbH.
Die Finanzierung der aktuellen Umsetzung erfolgt unter anderem über den 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFXXX). Die Anleihe wurde mit einem Volumen von 8,2 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Mittel dienen unter anderem der Vorfinanzierung von Materialbestellungen und Bauarbeiten der aktuellen Projektpipeline.
31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Consilium Project Finance GmbH
|Siemensstraße 6
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|info@consilium-ag.de
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A4DFXXX
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2390422 31.08.2026 CET/CEST