Dublin (ots) -Der Verkauf über Temu eröffnet dem europäischen Mittelstand neue Wachstumschancen. Kleine und mittlere Unternehmen nutzen den Marktplatz, um neue Kundengruppen in ganz Europa zu erschließen und zusätzliche Arbeitsstellen zu schaffen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter 152 europäischen Händlern der E-Commerce-Plattform Temu.In einer Befragung gab jeder zweite Händler auf Temu an, dass sie seit ihrem Verkaufsstart auf der Plattform ihre Produktionskapazitäten erhöhen oder neues Personal einstellen konnten. Jeder dritte befragte Händler aus Europa expandierte mit Temu ins Ausland.Die Ergebnisse des Temu Small Business Insights Report 2026 basieren auf Antworten von 152 lokalen Händlern aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und dem Vereinigten Königreich, die im Juni und Juli 2026 an einer Onlinebefragung teilgenommen haben. Seit 2024 können lokale Unternehmen in Europa auf Temu verkaufen. Heute steht das Temu Local Seller Program Unternehmen jeder Größe in mehr als 35 Märkten offen, darunter auch in weiten Teilen Europas.Zentrale Ergebnisse des Temu Small Business Insights Report 2026:-- Drei Viertel (75 %) der befragten Händler beschrieben Temu entweder als wichtigen zusätzlichen Vertriebskanal oder als ihren Hauptvertriebskanal.-- Mehr als vier von zehn Befragten (43 %) gaben an, dass ihr Unternehmen bereits seit über zehn Jahren am Markt tätig war, bevor sie auf Temu aktiv wurden. Die Zahlen legen nahe, dass auch etablierte Unternehmen über Temu neue Wachstumsimpulse setzen können.-- 50 % der Befragten gaben an, seit dem Start auf Temu ihre Produktions- oder Betriebskapazitäten erhöht, zusätzliches Personal eingestellt, oder beides getan zu haben.-- 34 % der Befragten gaben an, dass sie seit ihrem Start auf Temu in neue internationale Märkte expandieren konnten."Die Umfrageergebnisse unterstreichen das große Potenzial kleiner Unternehmen in Europa, zu wachsen, wenn sie unkompliziert und kostengünstig neue Kunden erreichen können", sagt ein Sprecher von Temu. "Wir freuen uns, lokale Händler auch in Zukunft dabei zu unterstützen, in ihrem Heimatmarkt und international zu wachsen sowie Arbeitsplätze in ihren Regionen zu schaffen."Seit Anfang 2026 können Temu-Händler aus Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Rumänien, Belgien, Polen und Frankreich über den EU-Binnenmarkt hinaus in das Vereinigte Königreich, nach Island und in die Schweiz verkaufen. Weitere grenzüberschreitende Märkte sollen folgen.Arbeitsplätze schaffen und Betriebskapazitäten ausbauen"Temu hat sich ohne Zweifel sehr positiv auf unser Geschäft ausgewirkt. Unsere Aktivitäten auf Temu haben für deutliches Wachstum gesorgt", sagte Natalia Collado Castillo, 26, die vor Kurzem in das familiengeführte Ersatzteilunternehmen Recamania im spanischen Albacete einstieg, als nach dem Verkaufsstart auf Temu neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht wurden.Recamania ist seit mehr als 40 Jahren am Markt, hatte zuvor jedoch Schwierigkeiten, einen erfolgreichen Online-Vertriebskanal aufzubauen. Das Unternehmen eröffnete seinen Temu-Shop im März 2025 und arbeitete eng mit dem Team für Geschäftsentwicklung von Temu zusammen, um sein Sortiment und seine Verkaufsstrategie weiterzuentwickeln. Schon bald erhielt Recamania 4.000 Bestellungen pro Monat über die Plattform. In der Folge baute das Unternehmen seine Lager- und Verwaltungsteams aus, um die gestiegene Arbeitslast zu meistern.Im Vereinigten Königreich hat der in Leeds ansässige Händler Money Cruncher, der online auch als Spot On-Line auftritt, seit dem Start auf Temu Anfang 2025 mehr als eine Million Bestellungen abgewickelt. Das Unternehmen hat in den vergangenen 18 Monaten mehr als 20 neue Stellen im Lager geschaffen, um das zusätzliche Auftragsvolumen zu bewältigen.In Frankreich starteten Mathis Rouchouze und Charles Jeuffrain im September 2025 mit ihrer Marke Ubedia für Ube-Pulver auf Temu. Innerhalb weniger Wochen verkaufte das Unternehmen aus Aix-en-Provence mehr als 1.400 Packungen, ohne dafür bezahlte Werbung auf der Plattform zu schalten.Die frühen Verkäufe ermöglichten es den beiden Gründern, ihre bisherigen Jobs aufzugeben und sich Vollzeit Ubedia zu widmen. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen sechs Mitarbeitende in Produktion, Versand und Marketing. Es investiert in automatisierte Verpackungsanlagen und plant weitere Einstellungen."Temu hat uns sofort Sichtbarkeit verschafft", sagte Mitgründer Mathis Rouchouze. "Gute Bewertungen brachten mehr Aufmerksamkeit, was wiederum zu mehr Verkäufen führte."Temu verbessert kontinuierlich seine Unterstützung für lokale Händler in Europa. Dafür trafen sich Verantwortliche allein im ersten Halbjahr 2026 zu mehr als 100 Hintergrundgesprächen mit Branchenverbänden, Handelsorganisationen und weiteren Stakeholdern in Europa. Dabei zeigten sich häufig die gleichen Herausforderungen für kleine Unternehmen, die ein Online-Geschäft aufbauen wollen: hohe Komplexität des E-Commerce-Markts, die Kosten für Software und Logistik sowie die fehlende Unterstützung beim Start auf neuen Plattformen.Temus Umfrage unter Händlern auf seiner Plattform ergab, dass 38 Prozent der Befragten die einfach zu bedienende Verkäuferplattform von Temu schätzen, während 35 Prozent die faire Kostenstruktur als wichtigen Punkt für die Wahl des Marktplatzes nannten. Besonders deutlich stach das Thema persönliche Betreuung hervor: Mehr als 65 Prozent der Befragten schätzen die persönliche Unterstützung durch feste Ansprechpartner.Kunden in neuen Märkten erreichen"Der Einstieg bei Temu hat alles verändert", sagte Antonino Quaranta, Inhaber von SD Calabria, einem familiengeführten italienischen Spezialitätenunternehmen. "Jetzt sehe ich spanische Kundennamen, deutsche Nachnamen, Käufer aus den Niederlanden, Polen, Österreich, Irland, Dänemark und der Tschechischen Republik. Vorher sah ich nur italienische Namen. Jetzt ist es ein völlig anderes Bild."Vor dem Start auf Temu waren die Kunden von SD Calabria außerhalb Italiens überwiegend italienische Auswanderer. Der Verkauf über die Plattform hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine deutlich breitere Kundenbasis in ganz Europa zu erreichen, ohne in jedem Land separate Marketingkampagnen aufzusetzen. Laut Quaranta war die unbezahlte Sichtbarkeit auf Temu besonders wertvoll für ein kleines Unternehmen mit begrenzten Ressourcen für internationale Werbung.Auch für die österreichische Trachtenmarke Alpenlife aus St. Johann eröffnete der Schritt auf die Plattform neue Märkte. Das 2013 von Vasileios Malakontas gegründete Unternehmen nutzt seit Anfang 2025 Temu, um hochwertige Lederhosen, Gürtel und Accessoires europaweit anzubieten. Neben Österreich ist Deutschland heute der größte Absatzmarkt von Alpenlife, gefolgt von der Schweiz und der Benelux-Region."Seit dem Start auf Temu konnten wir unsere Produktaufrufe und Bestellungen um etwa 35 Prozent steigern", berichtet Gründer Vasileios Malakontas. "Wir haben viele neue Kunden erreicht, die preisbewusst sind und dennoch Wert auf Qualität legen."Händler praxisnah unterstützenSeit seinem Markteintritt in Europa im April 2023 ist Temu inzwischen in mehr als 90 Märkten aktiv, darunter in allen EU-Mitgliedstaaten. Das Sortiment umfasst Produkte aus mehr als 700 Kategorien.Für den deutschen Hersteller AMF Creation bot Temu einen einfacheren Weg, sich an den schnell wandelnden E-Commerce-Markt anzupassen. Das seit 15 Jahren bestehende Unternehmen gab an, dass das unkomplizierte Onboarding, Echtzeitdaten und die persönliche Betreuung durch Temu ihm geholfen hätten, seine Online-Strategie zu verfeinern, neue Kunden zu erreichen und schneller auf Nachfrage zu reagieren."Statt zu raten, was Kunden wollen, haben wir jetzt Daten, die unsere Entscheidungen unterstützen", sagte Gründer Marcus Fochler. "Wenn etwas nicht funktionierte, konnten wir sofort gegensteuern. Genau diese Flexibilität haben wir gebraucht."Überblick der Ergebnisse- 152 lokale Händler in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und dem Vereinigten Königreich nahmen im Juni und Juli 2026 an einer Umfrage im Rahmen des Temu Small Business Insights Report 2026 teil.- 50 % der Befragten gaben an, seit dem Start auf Temu ihre Produktions- oder Betriebskapazitäten erhöht, zusätzliches Personal eingestellt oder beides getan zu haben.- 34 % der Befragten gaben an, nach dem Start auf Temu in neue internationale Märkte expandiert zu sein.- 75 % der Befragten beschrieben Temu entweder als wichtigen zusätzlichen Vertriebskanal oder als ihren wichtigsten Vertriebskanal.- 43 % der Befragten waren bereits seit mehr als zehn Jahren am Markt tätig, bevor sie Temu beitraten.- 38 % der Befragten nannten die einfach zu bedienende Verkäuferplattform von Temu als Grund für die Wahl des Marktplatzes.- 35 % der befragten Unternehmen nannten die Kostenstruktur von Temu als Grund für die Wahl des Marktplatzes.- 65 % der Befragten gaben an, besonders die persönliche Unterstützung auf Temu durch feste Ansprechpartner zu schätzen.Über TemuTemu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die den Kunden ein besseres Leben ermöglichen.Pressekontakt:media@temu.comOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/6342492