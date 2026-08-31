Belgrad (ots) -Die Expo 2027 Belgrad, die größte internationale Fachausstellung im Westbalkan, weckt bereits vor dem offiziellen Start großes Interesse. Innerhalb von nur drei Monaten haben sich 10.000 Interessierte aus 119 Ländern für das Freiwilligenprogramm "Expo Playmakers" beworben. Als offizielle Playmakers werden sie während der Expo Besucherinnen und Besucher sowie internationale Teilnehmer in Belgrad begrüßen und unterstützen. Die große Zahl der Bewerbungen unterstreicht die internationale Anziehungskraft der Expo 2027 Belgrad. Erstmals in der Geschichte Serbiens wird die internationale Ausstellung in Belgrad ausgerichtet und bringt Länder, Kulturen und Ideen zusammen.Danilo Jerinic, Direktor der EXPO 2027 Belgrade, äußerte sich erfreut über das Erreichen des ersten Meilensteins im Freiwilligenprogramm. "Die ersten 10.000 Bewerbungen sind für mich vor allem ein Grund, Danke zu sagen. Danke an alle, die uns ihr Vertrauen entgegengebracht und sich dazu entschieden haben, einen Teil ihrer Zeit, ihres Wissens und ihrer Energie der Expo 2027 zu widmen", sagte Jerinic.Bewerbungen stehen interessierten Erwachsenen aus Serbien und dem Ausland offen sowie Personen, die bis zum 15. April 2027 18 Jahre alt sein werden. Nach Abschluss ihres Einsatzes erhalten die Freiwilligen ein international anerkanntes und vom Bureau International des Expositions (BIE) bestätigtes Zertifikat.Weitere Informationen zu Expo Playmakers sind auf der offiziellen Expo-2027-Website und den Social-Media-Kanälen verfügbar.EXPO 2027 - PRESSEMITTEILUNG / FREIWILLIGE (https://mcgroup.com/expo-2027-pressemitteilung-freiwillig)Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6342491