Tübingen (ots) -Die DKMS erweitert ihre globale Führungsstruktur und richtet die internationale Organisation auf die nächste Entwicklungsphase aus. Mit Wirkung zum 1. September 2026 übernimmt Katharina Harf die neu geschaffene Funktion des Global Chief Strategy Officer (CSO) und Prof. Dr. Johannes Schetelig die Rolle des Global Chief Scientific and Medical Officer (CSMO) der DKMS Group gGmbH.Der Ausbau der Geschäftsführung trägt der Entwicklung der DKMS zu einer heute weltweit tätigen Organisation Rechnung. Ihr globales Engagement geht über die Gewinnung von Stammzellspenderinnen und -spendern hinaus und setzt Schwerpunkte auf Forschung, medizinische Innovationen, den Einstieg in die Diagnostik und den weltweiten Zugang zu Stammzelltransplantationen.Heute ist die DKMS in sieben Ländern aktiv, zählt mehr als 13,5 Millionen registrierte Spenderinnen und Spender und hat bisher weltweit über 135.000 Blutkrebspatientinnen und -patienten eine zweite Lebenschance ermöglicht."Mit Katharina Harf und Johannes Schetelig gewinnen wir zwei Persönlichkeiten für die globale Geschäftsführung, die die DKMS seit vielen Jahren mit prägen und ihre Entwicklung maßgeblich mitgestaltet haben. Mit der Verstärkung unserer globalen Geschäftsführung stellen wir unsere Organisation für die nächste Dekade zukunftsfähig auf," sagt Dr. Elke Neujahr, Global Chief Executive Officer (CEO) der DKMS Group.Katharina Harf repräsentiert Gründerfamilie und wird die Strategie der DKMS aktiv mitgestaltenMit Katharina Harf wird erstmals eine Vertreterin der Gründerfamilie Mitglied der globalen Geschäftsführung der DKMS. Sie engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Organisation und ist tief in die wesentlichen Entwicklungen und Zukunftsprojekte eingebunden. Gemeinsam mit ihrem Vater, DKMS-Gründer Dr. Peter Harf, legte sie mit der Eröffnung der DKMS US 2004 den Grundstein für die internationale Expansion der Organisation. Heute ist sie Vorstandsvorsitzende der DKMS Stiftung Leben Spenden, der Muttergesellschaft der DKMS Group, sowie Executive Chair der DKMS in den USA.In ihrer neuen Funktion als Chief Strategy Officer (CSO) wird Katharina Harf die langfristige strategische Positionierung und die Ausrichtung der DKMS weltweit mitgestalten. Dafür wird sie die internationale Zusammenarbeit der DKMS-Gesellschaften und Spenderdateien weiter stärken sowie neue Partnerschaften und strategische Initiativen vorantreiben. Ziel ist es, die Organisation für künftige Herausforderungen im internationalen Gesundheitswesen weiterzuentwickeln und ihre weltweite Wirkung nachhaltig auszubauen."Seit der Gründung der DKMS in Deutschland vor 35 Jahren durfte ich erleben, wie aus einer lokalen Initiative eine globale Bewegung geworden ist," sagt Katharina Harf, Global CSO der DKMS Group. "Unsere Mission ist heute dieselbe wie damals: möglichst vielen Menschen eine Chance auf Heilung zu ermöglichen. Mit dem wachsenden Wissen über die Stammzellspende steigen auch die Anforderungen an unsere Arbeit. Umso wichtiger ist es, unsere internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken, wissenschaftliche Innovationen schneller nutzbar zu machen und neue strategische Chancen und Partnerschaften für unsere weltweite Mission zu erschließen. Ich freue mich darauf, eng mit unserer CEO Elke Neujahr und unseren Teams weltweit zusammenzuarbeiten, um diese Arbeit weiter voranzubringen."Medizinische und wissenschaftliche Expertise auf höchster EbeneMit Berufung in die globale Geschäftsführung übernimmt Prof. Dr. Johannes Schetelig künftig die Rolle des Chief Scientific and Medical Officer (CSMO) und somit Verantwortung für die wissenschaftlich-medizinische Ausrichtung der DKMS. Der Hämatologe, Transplantationsmediziner und Professor für Stammzelltransplantation an der TU Dresden wurde zum 1. Juli 2026 bereits zum ersten Chief Scientific Officer der DKMS berufen. Er wird weiterhin die Clinical Trials Unit und die Collaborative Biobank der DKMS führen, um zentrale Studien zur Verbesserung der Heilungschancen von Patienten voranzutreiben."Die wissenschaftlich-medizinische Expertise der DKMS ist eine wesentliche Grundlage unseres Erfolgs. Ich freue mich darauf, diese Perspektive künftig mit der strategischen Weiterentwicklung unserer internationalen Organisation zu verknüpfen, um noch mehr Patientinnen und Patienten eine langfristig zweite Lebenschance zu ermöglichen," sagt Prof. Dr. Johannes Schetelig, Global CSMO der DKMS Group.Die globale Geschäftsführung der DKMS Group besteht künftig aus Dr. Elke Neujahr (CEO) Katharina Harf (CSO), Prof. Dr. Johannes Schetelig (CSMO), und Bernd Weinel (CFO).Über die DKMSDie DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen Blutkrebspatient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Sie wurde 1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet und sorgt seither dafür, dass immer mehr Patient:innen eine lebensrettende Stammzellspende erhalten. Bei der DKMS sind mehr als 13,5 Millionen potenzielle Spender:innen registriert, bis heute hat die Organisation mehr als 135.000 Stammzellspenden vermittelt. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Durch internationale Projekte und Hilfsprogramme verschafft die DKMS noch mehr Menschen weltweit Zugang zu einer lebensrettenden Therapie. Darüber hinaus engagiert sich die DKMS in den Bereichen Medizin, Wissenschaft und Forschung, um die Heilungschancen von Patient:innen zu verbessern. In ihrem Hochleistungslabor, dem DKMS Life Science Lab, setzt die Organisation weltweit Maßstäbe für die Typisierung potenzieller Stammzellspender:innen, um so das perfekte Match für eine Transplantation zu finden.Pressekontakt:DKMS Group gGmbHGlobal Corporate CommunicationsFabienne AßmannT +49 221 94 05 82-3315assmann@dkms.deOriginal-Content von: DKMS Group gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181246/6342502