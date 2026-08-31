Der Digitalversicherer der W&W-Gruppe, Adam Riese, hat seine Wohngebäudeversicherung überarbeitet. Im Fokus stehen insbesondere Mehrleistungen in den Bereichen Prävention und Energieeffizienz sowie einer der optional Tariflinie "Riesig Plus", erklärt der Versicherer. Adam Riese, der Digitalversicherer der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W-Gruppe) hat seine Wohngebäudeversicherung überarbeitet. Laut eigenen Aussagen des Versicherers stehen vor allem Mehrleistungen in den Bereichen Prävention ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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