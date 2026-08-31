FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag geringfügig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 123,57 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag bei 3,28 Prozent.

Der Anleihemarkt schaut auf die um 14.00 Uhr anstehenden deutschen Verbraucherpreisdaten für den Monat August. Am vergangenen Freitag haben die Zahlen in Frankreich und Spanien einen erhöhten Preisdruck angezeigt. Die Daten für die gesamte Eurozone werden am Dienstag veröffentlicht. Die Experten der Helaba erwarten auch hier einen Anstieg. "Daher könnte die EZB in ihrem Vorhaben bestärkt werden, die Leitzinsen bei der Ratssitzung nächste Woche zu erhöhen", schreiben die Helaba-Experten. "Ein Schritt wird marktseitig fast vollständig eingepreist und er ist auch von vielen EZB-Vertretern in Aussicht gestellt worden."

Die zuletzt gestiegenen Rohölpreise haben die Anleihen nicht belastet. Erstmals seit Ende Juli haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Der Iran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf Stützpunkte des US-Militärs. Die steigenden Energiepreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf weitere Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Fed-Chef Kevin Warsh hatte am Freitag Bereitschaft für eine straffere Geldpolitik signalisiert./jsl/jkr/stk