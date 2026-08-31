Erfurt (ots) -
Der liebenswerte Kaninchenjunge Karlchen kommt zu KiKA: Ab dem 2. September 2026 ist "Karlchen" (ZDF) mit allen Folgen auf kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/karlchen/karlchen-106) und in der Kikaninchen-App verfügbar und täglich um 18:35 Uhr im TV bei KiKA zu sehen. Die 26-teilige Animationsserie erweitert das Vorschulangebot und erzählt von den großen und kleinen Abenteuern des neugierigen Kaninchenjungen, dessen Alltag voller Entdeckungen steckt.
Die Serie basiert auf den erfolgreichen Kinderbüchern der vielfach ausgezeichneten Autorin und Illustratorin Rotraut Susanne Berner. "Karlchen" erzählt mit viel Humor, Fantasie und einem liebevollen Blick auf familiäre Beziehungen Alltagsgeschichten aus der Lebenswelt von Vorschulkindern.
Produziert wurde "Karlchen" von der Alexandra Schatz Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit Submarine (Niederlande), Palomar (Italien) und dem ZDF. Die Produktion wurde gefördert durch nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH sowie MEDIA Creative Europe. Regie führte Anneke de Graaf. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Marcus Horn. Alle Folgen gibt es auch im Web und App des ZDF.
Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. Die erste Folge steht registrierten Nutzer*innen als Preview (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/previews/index.html) zur Verfügung.
Pressekontakt:
Der Kinderkanal von ARD und ZDF
Unternehmenskommunikation
Gothaer Straße 36
99094 Erfurt
Telefon: +49 361.218-1827
E-Mail: kommunikation@kika.de
kommunikation.kika.de
Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6342522
Der liebenswerte Kaninchenjunge Karlchen kommt zu KiKA: Ab dem 2. September 2026 ist "Karlchen" (ZDF) mit allen Folgen auf kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/karlchen/karlchen-106) und in der Kikaninchen-App verfügbar und täglich um 18:35 Uhr im TV bei KiKA zu sehen. Die 26-teilige Animationsserie erweitert das Vorschulangebot und erzählt von den großen und kleinen Abenteuern des neugierigen Kaninchenjungen, dessen Alltag voller Entdeckungen steckt.
Die Serie basiert auf den erfolgreichen Kinderbüchern der vielfach ausgezeichneten Autorin und Illustratorin Rotraut Susanne Berner. "Karlchen" erzählt mit viel Humor, Fantasie und einem liebevollen Blick auf familiäre Beziehungen Alltagsgeschichten aus der Lebenswelt von Vorschulkindern.
Produziert wurde "Karlchen" von der Alexandra Schatz Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit Submarine (Niederlande), Palomar (Italien) und dem ZDF. Die Produktion wurde gefördert durch nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH sowie MEDIA Creative Europe. Regie führte Anneke de Graaf. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Marcus Horn. Alle Folgen gibt es auch im Web und App des ZDF.
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