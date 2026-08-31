Mainz (ots) -Die Terroranschläge vom 11. September 2001 sind auch nach einem Vierteljahrhundert noch als eines der folgenreichsten Ereignisse der US-Geschichte und weit darüber hinaus in Erinnerung. ZDF und ZDFinfo greifen aus Anlass von 25 Jahren 9/11 in zwei Dokureihen und einer "Terra X History"-Doku die islamistischen Terroranschläge und deren Folgen auf. Am Gedenktag selbst, am Freitag, 11. September 2026, 19.25 Uhr, widmet sich ein "ZDF spezial" dem "Tag, der die Welt veränderte". 3sat bietet zum Jahrestag der Anschläge zudem eine Schwerpunktsendung des Wissenschaftsmagazins "NANO"."ZDF spezial: 11. September - Der Tag, der die Welt veränderte"Vor 25 Jahren führte eine Gruppe islamistischer Terroristen innerhalb weniger Stunden mehrere koordinierte Selbstmordattentate aus, tötete fast 3000 Menschen - und traf die bis dahin scheinbar unverwundbare Supermacht mitten ins Herz. Was ist heute noch davon zu spüren - 25 Jahre nach den Terroranschlägen? Wie erfolgreich war der Kampf gegen den Terror, den die USA danach führten? Wie wird dieses Jahr daran erinnert - in Zeiten, in denen sich Donald Trump immer mehr von seinen NATO-Verbündeten abwendet? Wie geht es Opfern und Angehörigen von damals? Das "ZDF spezial" am Freitag, 11. September 2026, 19.25 Uhr, live aus New York geht diesen Fragen nach. Gesprächsgäste bei Moderatorin Shakuntala Banerjee am Set oberhalb von Ground Zero sind Augenzeugen von damals sowie Expertinnen und Experten."9/11 - Die Geiseln des Terrors"Fünf Wochen vor 9/11 wurden in Afghanistan acht Entwicklungshelfer und 16 Ortskräfte verhaftet, die zu der Hilfsorganisation Shelter Now International gehörten. Der Vorwurf: Missionierung. Ihnen drohte die Todesstrafe. Doch der Terroranschlag veränderte alles: Während die USA den Taliban mit Krieg drohten, gerieten die Gefangenen zwischen die Fronten. Das Dokudrama "9/11 - Die Geiseln des Terrors" rekonstruiert ihre mehr als 100 Tage dauernde Haft mit Interviews, Zeitzeugenberichten und Spielszenen. Der zweiteilige Film von Ingo Helm (Doku) und Sabine Bernardi (Spielszenen) steht ab Freitag, 4. September 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal zur Verfügung. Im linearen ZDF ist die erste Folge am Dienstag, 8. September 2026, 20.15 Uhr, zu sehen. Beide Folgen stehen zudem am Mittwoch, 9. September 2026, von 1.00 Uhr bis 2.30 Uhr, in einer "langen Nacht" zu 25 Jahre 9/11 auf dem ZDF-Programm."9/11 - Terror, Trauma, Zeitenwende"Die "Terra X History"-Dokumentation von Rainer Fromm schildert, wie 9/11 die Welt veränderte - global, aber auch in Deutschland. Die Al Qaida-Terroristen zielten bei ihrem Angriff auf die Weltmacht USA auf Symbolorte wie das World Trade Center und das Pentagon - die Folgen dieser Anschläge wirken bis heute nach. Der Film ist ab Samstag, 5. September 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal zu sehen und wird am Sonntag, 6. September 2026, 1.05 Uhr, im ZDF gesendet."9/11 - Der lange Schatten des Terrors"ZDFinfo sendet am Freitag, 4. September 2026, von 21.45 bis 24.00 Uhr, die dreiteilige Dokureihe "9/11 - Der lange Schatten des Terrors", die bereits jetzt im ZDF-Streaming-Portal abrufbar ist und in der langen Nacht vom 9. auf den 10. September 2026, von 2.30 bis 4.45 Uhr im ZDF zu sehen ist. Der Film von Lisa-Marie Schnell (Folge 1 "Wahn" (https://www.zdf.de/play/dokus/zdfinfo-9-11-der-lange-schatten-des-terrors--100/zdfinfo-9-11-der-lange-schatten-des-terrors-wahn-100)) und Niklas Kreusch (Folge 2 "Jagd" (https://www.zdf.de/play/dokus/zdfinfo-9-11-der-lange-schatten-des-terrors--100/zdfino-9-11-der-lange-schatten-des-terrors-jagd-100), Folge 3 "Spaltung" (https://www.zdf.de/play/dokus/zdfinfo-9-11-der-lange-schatten-des-terrors--100/zdfinfo-9-11-der-lange-schatten-des-terrors-spaltung-100)) veranschaulicht, wie 9/11 die Welt bis heute prägt - politisch, gesellschaftlich und für viele auch ganz persönlich. Die Schicksale ausgewählter Männer und Frauen werden teils unter Einsatz von KI im Stil von Graphic Novels rekonstruiert. Die drei Folgen beleuchten, wie Hass, Verschwörungstheorien und die Reaktionen auf die Anschläge noch heute nachwirken."NANO: Die Wissenschaft zu 9/11"3sat, das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD, widmet sich am Mittwoch, 9. September 2026, 18.30 Uhr, in seinem Wissenschaftsmagazin "NANO" in einer Schwerpunktsendung den langfristigen Folgen von 9/11 aus wissenschaftlicher Perspektive. Expertinnen und Experten aus Psychologie, Rechtspsychologie und Sicherheitsforschung ordnen aktuelle Erkenntnisse ein und zeigen, wie die Anschläge vom 11. September Wissenschaft und Gesellschaft bis heute beeinflussen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Programmkommunikation, telefonisch unter 030/2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de und Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Dokus in ZDF und ZDFinfo erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/25jahre911) (nach Log-in) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "9/11 - Der lange Schatten des Terrors" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/zdfinfo-9-11-der-lange-schatten-des-terrors--100)- ZDFheute: 9/11 - Der 11. September (https://www.zdfheute.de/thema/11-september-9-11-100.html)- Presseinformationen zu "25 Jahre 9/11" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/25-jahre-911)- Presseinformationen zu "9/11 - Der lange Schatten des Terrors" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/911-der-lange-schatten-des-terrors)- Presseinformationen zu "9/11 - Die Geiseln des Terrors" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/911-die-geiseln-des-terrors)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "9/11 - Terror, Trauma, Zeitenwende" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/911-terror-trauma-zeitenwende) zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6342536