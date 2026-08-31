Köln (ots) -- B2B-Sales- und Digital-Business-Experte Peter Weisbach wechselt von führendem ITK-Systemhaus CANCOM und übernimmt ab 1. Oktober 2026 CEO-Position- Finanz- und Controlling-Spezialistin Tonya Uyanik ab 1. September 2026 in CFO-Rolle- Plusnet als effizienter Service Provider aufgestellt: Ulrich Hoffmann und Robert Jelinek-Nacke scheiden nach erfolgreicher Transformation ausDer B2B-Telekommunikationsanbieter Plusnet, eine 100-prozentige Tochter der EnBW, richtet seine Geschäftsführung neu aus. Zum 1. Oktober 2026 übernimmt Peter Weisbach die Position des Chief Executive Officer (CEO), Tonya Uyanik wird zum 1. September 2026 Chief Financial Officer (CFO). Sie folgen auf Ulrich Hoffmann und Robert Jelinek-Nacke, die Plusnet verlassen und sich neuen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zuwenden.Mit dem Wechsel schließt Plusnet einen wichtigen Abschnitt der Unternehmenstransformation ab und geht in die Skalierungsphase über. In den vergangenen rund fünf Jahren hat Plusnet ihr Geschäftsmodell konsequent auf B2B-Retail und ein zukunftsfähiges Wholesale-Geschäft ausgerichtet, einen weniger investitionsintensiven Ansatz umgesetzt, die Migration von Kupfer auf Glasfaser abgeschlossen und die eigene digitale Infrastruktur (OSS- und BSS-Systeme) komplett neu aufgesetzt."Die Grundlagen für profitables Wachstum sind gelegt. Jetzt gilt es, den erzielten Transformationsfortschritt konsequent im Markt zu nutzen. Für diese neue Unternehmensphase sind wir mit Peter Weisbach, als Sales- und Digital-Business-Experte für moderne ITK-Enterprise-Lösungen, Cyber-Security sowie erfolgreiches Plattformgeschäft, und Tonya Uyanik, als Finanznavigatorin im Telekommunikationsmarkt, nun vertrieblich und betriebswirtschaftlich exzellent aufgestellt", betont Dr. Wolfgang Eckert, Geschäftsführer EnBW TK Holding.Peter Weisbach - Experte für B2B-Sales und Digital Business im ITK-MarktPeter Weisbach verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der ITK-Branche. Beim international tätigen Digital Business Provider und AI-Enabler CANCOM verantwortete er als Senior Vice President Unified Commerce den Direktvertrieb, den Cloud Marketplace (digitale B2B-Plattform für Cloud-Dienste, Software-Abonnements) sowie den E-Commerce-Shop für IT-Lösungen. Vor seiner Verantwortung beim TecDAX und SDAX-Unternehmen war der Diplom-Informatiker in verschiedenen Führungsrollen im ITK-Markt tätig, unter anderem als Executive für Digital Business Services beim Technologie-Dienstleister Bechtle, als CEO beim internationalen Softwarehaus Realtech AG sowie als Senior Vice President bei T-Systems in den Bereichen New Business & Innovation bzw. Infrastruktur, Data & Security."Plusnet hat sich in den vergangenen Jahren konsequent für die nächste Marktphase aufgestellt. Ich freue mich, gemeinsam mit dem gesamten Team die Vermarktungskraft dieser Aufstellung im deutschen B2B-Markt heben zu dürfen", so Peter Weisbach.Tonya Uyanik - Finanz- und Transformationsexpertin mit umfassender TK-ErfahrungTonya Uyanik bringt rund 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und umfassende Expertise in Finanz- und Controlling-Prozessen, Digitalisierung, Business Intelligence sowie im Commercial Management mit. Bereits seit Anfang 2024 ist sie beratend für Plusnet tätig und hat unter anderem den Aufbau der Business-Intelligence-Organisation sowie die Neuausrichtung der kommerziellen Unternehmenssteuerung maßgeblich vorangetrieben.Zuvor hatte Tonya Uyanik verschiedene Führungspositionen in der TK-Branche inne, darunter Vice President Controlling bei Unitymedia, heute Teil des Vodafone-Konzerns, sowie Commercial Director beim britischen Telekommunikationsunternehmen Virgin Media O2. Mit ihrer Finanz- und Transformationsexpertise wird sie die strategische und digitale Weiterentwicklung von Plusnet als CFO vorantreiben. Bis zum Antritt von Peter Weisbach als CEO am 1. Oktober übernimmt Tonya Uyanik ab 1. September interimistisch die alleinige Geschäftsführung.Dank an Ulrich Hoffmann und Robert Jelinek-Nacke"Die beiden ausscheidenden Geschäftsführer Ulrich Hoffmann und Robert Jelinek-Nacke haben Plusnet in den vergangenen Jahren durch einen intensiven Transformationsprozess geführt und damit zukunftsfähig und robust aufgestellt. Dafür gilt ihnen unserer ausdrücklicher Dank", unterstreicht Dr. Eckert.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite offene Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Dennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnpresse@plusnet.dehttps://www.plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168000/6342560