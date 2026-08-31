NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Boss liegt mit seiner Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2027 klar unter dem Marktkonsens, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Dabei seien die Risiken durch Schwäche im Sneaker-Geschäft für das im Juni gestartete erste Geschäftsquartal noch gar nicht berücksichtigt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 23:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US6541061031
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 23:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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