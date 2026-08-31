Hamburg (ots) -Fünfteilige Serie von NDR Kultur und BR: Branchen-Insider berichten über die Arbeitsbedingungen bei Rockstar Games.Am 4. November 2026 starten die ersten beiden Folgen von "Wasted - Die GTA Story" in ARD Sounds und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Der fünfteilige Storytelling-Podcast von NDR Kultur erscheint gut zwei Wochen vor dem Release von "Grand Theft Auto VI" am 19. November und erzählt die Geschichte der kommerziell erfolgreichsten Spielereihe der Welt. Für die Serie haben die Hosts Ilyass Alaoui und Lisa Ludwig mit Insiderinnen und Insidern aus dem Umfeld von Rockstar Games gesprochen. Hinzu kommen Streamerinnen und Streamer wie Jasmin "Gnu" Sibel, die erklären, wie aus einem Videospiel ein popkulturelles Phänomen wurde.Der Trailer ist ab sofort hier abrufbar: https://ots.de/HsGAYQEin Spiel, an dem eine ganze Branche hängtAuf den sechsten Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe warten Spielerinnen und Spieler seit Jahren, mehrfach wurde die Veröffentlichung verschoben. Hinter den Kulissen brodelt es: Während dem Entwicklerteam von Rockstar Games ein Milliardenbudget zur Verfügung steht, liest man von Berichten entlassener Beschäftigter über hohe Arbeitsbelastung und psychischem Druck. Zugleich häufen sich Meldungen über geschlossene Studios und steigende Hardwarepreise. GTA VI soll der angeschlagenen Branche nun den rettenden Hit bescheren."Grand Theft Auto ist Superlative und Blackbox in einem. Mit 'Wasted - Die GTA Story' blicken wir hinter die Kulissen der einflussreichsten Gaming-Reihe unserer Zeit und fragen: Welchen Preis hat dieser beispiellose Erfolg?", sagt Host und Headautor Ilyass Alaoui.Vom Hype zur Weltkarte aus BildschnipselnDer Podcast erzählt vom Erwartungsdruck, der auf dem Spiel lastet, vom glitzernden Hype, von aufgeregten YouTuberinnen und YouTubern und von Fans auf der Gamescom, die den Titel schon vorab in den Himmel loben. Und er erzählt von einer Community, deren Begeisterung so groß ist, dass sie Jahre vor dem Release beginnt, die gesamte Spielkarte aus kleinsten Hinweisen zu rekonstruieren.Bekannte Streamerinnen wie Jasmin "Gnu" Sibel geben Einblick in Hype-Dynamiken, in die Content-Planung rund um große Spieletitel und in ihre eigene Begeisterung für GTA."Mir fällt kein anderes Spiel ein, das in den letzten 15 Jahren so einen riesigen Impact hatte wie GTA. Wir wollen nicht nur die Geschichte des kommerziell erfolgreichsten Entertainment-Produkts aller Zeiten erzählen, sondern auch, wie diese Spielreihe Politik, Kultur und Gesellschaft verändert hat - und es immer noch tut", ergänzt Host und Popkulturjournalistin Lisa Ludwig.Die FolgenDie ersten beiden Folgen erscheinen am 4. November 2026, die weiteren wöchentlich. Jede Folge dauert rund 35 Minuten.Produktion"Wasted - Die GTA Story" wird federführend von NDR Kultur für ARD Sounds umgesetzt - in Zusammenarbeit mit dem BR StoryTeam. Headautor ist der Tech- und Gaming-Journalist Ilyass Alaoui. Er wird gemeinsam mit Lisa Ludwig, Digitalexpertin und Popkulturjournalistin, als Host durch die Serie führen. Die Projektleitung verantworten Jannis Schakarian (Leitung Programmmanagement NDR Kultur) und Torben Steenbuck (Head of Podcast NDR Kultur). Die Redaktion übernehmen Kotaro Dürr und Benedikt Dietsch."Kein Zweifel: Gaming ist Kultur - und deshalb erzählen wir von NDR Kultur die spektakuläre Story über GTA VI. Wir werden mit diesem Podcast Menschen erreichen, die klassische Kulturberichterstattung nicht nutzen. Denn Kultur ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft", sagt NDR Kulturchefin Anja Würzberg.Hintergrund: Zahlen zur GTA-Reihe- "Grand Theft Auto V" erschien 2013 und hat sich bis Mai 2026 mehr als 230 Millionen Mal verkauft. Damit zählt es neben Minecraft und Tetris zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten.- Die gesamte Reihe kommt auf rund 470 Millionen verkaufte Einheiten.- Die Vorbestellungen für GTA VI laufen seit dem 25. Juni 2026. Allein in der ersten Woche verzeichnete die Kampagne laut dem Marktforschungsunternehmen Newzoo weltweit rund 260 Millionen US-Dollar an digitalen Vorbestellungserlösen. Konkrete Stückzahlen nennt Take-Two nicht.- Meldungen zum sechsten Teil wirken sich regelmäßig auf den Aktienkurs des Mutterkonzerns Take-Two aus. Zuletzt gefährdeten mehrere Leaks die Veröffentlichung.Die Reihe ist ein Open-World-Action-Adventure und bekannt für ihren schwarzen Humor und ihre packenden Storylines, aber auch für ihre expliziten Gewaltdarstellungen. In der Popkultur ist sie fest verankert: in der Meme-Kultur des Internets, in Rap-Songs und in den Streams von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6342584