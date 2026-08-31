Bei Apple steht eine ziemlich wichtige Woche an. Die Aktie hat sich nach dem Rücksetzer im August wieder bis auf knapp 320 US$ hochgearbeitet und am 9. September folgt bereits das nächste große Produkt-Event. Neben der neuen iPhone-Generation könnte vor allem das erste faltbare iPhone für Aufmerksamkeit sorgen. Gleichzeitig beginnt bei Apple eine neue Ära an der Konzernspitze. Tim Cook übergibt - John Ternus übernimmt Eine der größten Apple-Meldungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de