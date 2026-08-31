Zuletzt sorgte die OHB-Aktie nur für lange Gesichter an der Börse. Innerhalb von drei Monaten verlor sie gut -60% ihres Börsenwerts und sackte unter die Marke von 200 €. Doch am Montagmorgen ist sie mit einem Kursgewinn von +7% Spitzenreiter im SDAX und schafft wieder den Sprung über die wichtige Kursmarke. Was gibt dem deutschen Raumfahrtunternehmen wieder Auftrieb und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Ein Milliardenauftrag Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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