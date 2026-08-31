Die IREN-Aktie crashte am Freitag um fast -13% und rückte damit wieder in die Nähe ihres Jahrestiefs bei 26 US$. Fielen die Quartalszahlen des Rechenzentrenbetreibers so ernüchternd aus und wie viel Potenzial hat der Tech-Titel jetzt noch? Schwache Zahlen Der Neocloud-Provider legte Ende vergangener Woche seine Zahlen für das Schlussquartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 vor, das am 30. Juni zu Ende ging. Die Zahlen spiegeln den massiven strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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