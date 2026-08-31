Die Aktie von Marvell Technology ist nach den jüngsten Quartalszahlen deutlich unter Druck geraten und verlor am Freitag rund zehn Prozent. Dabei stehen einem nur knapp über den Erwartungen liegenden Quartal ein deutlich beschleunigtes Umsatzwachstum und ein ausgesprochen kräftiger Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gegenüber. Börse straft Marvell trotz wachsender Dynamik ab Die heftige Reaktion des Marktes (wir berichteten) erscheint vor dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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