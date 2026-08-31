Die Vistra-Aktie notiert rund 37 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, obwohl der US-Stromproduzent seine operative Ertragskraft deutlich steigern konnte. Langfristige Stromverträge mit Amazon und Meta sorgen zudem für eine bessere Planbarkeit der künftigen Einnahmen. Operative Entwicklung spricht eine andere Sprache Der jüngste Kursrückgang der Vistra-Aktie steht in auffälligem Gegensatz zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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