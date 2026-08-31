Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Aus Metaworld wird Innovation: Aramea schärft den Blick auf die Zukunft



31.08.2026 / 11:10 CET/CEST

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Hamburg, 31. August 2026 Aus Metaworld wird Innovation: Aramea schärft den Blick auf die Zukunft Hamburg, 31. August 2026 - Neuer Name, geschärftes Profil: Der Aramea Metaworld heißt ab sofort Aramea Innovation. Mit der Umbenennung rückt Aramea das in den Mittelpunkt, was die Strategie auszeichnet: ein aktives Aktieninvestment in Unternehmen, die von den strukturellen Wachstumstreibern unserer Zeit profitieren. Von Künstlicher Intelligenz und Technologie über Robotik bis hin zu Energie- und digitaler Infrastruktur. Innovation ist dabei nicht nur das Investmentthema, sondern Teil des Investmentprozesses selbst. Das erfahrene Aramea-Fondsmanagement verbindet fundamentale Unternehmensanalyse mit einem KI-basierten Research- und Risiko-Overlay von privatealpha.ai. Die KI analysiert Marktdaten und Muster, liefert zusätzliche Research-Impulse und unterstützt das Portfoliomanagement bei Risiko- und Allokationsentscheidungen. "Innovation lässt sich nicht passiv verwalten. Man muss verstehen, wo sie entsteht und welche Unternehmen daraus nachhaltige Wettbewerbsvorteile entwickeln.", so Lars Dollmann, Portfoliomanager bei Aramea Asset Management. Der bisherige Track Record unterstreicht den aktiven Ansatz des Aramea Innovation. Über die vergangenen drei Jahre erzielte die Strategie eine annualisierte Wertentwicklung in Höhe von 28,5 %, in einem bewusst konzentrierten Portfolio aus durchschnittlich 20 bis 30 Einzeltiteln. Aramea Innovation. Aktiv in die Zukunft. ARAMEA INNOVATION R-Tranche | WKN: A3DCAS Kontakt: Aramea Asset Management AG - www.aramea-ag.de

Ronny Wagner

Leiter Marketing & Public Relations

Mönckebergstrasse 31 • D - 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-101

ronny.wagner@aramea-ag.de



Über die Aramea Asset Management AG Die Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 35-köpfige Aramea-Team verantwortet ca. 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Prof. Dr. Isabel Welpe, Dr. Bernd-Christian Balz, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. Aramea Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



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