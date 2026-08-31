Die Fähigkeiten neuer KI-Modelle entwickeln sich rasant weiter - oft zu schnell, um rechtzeitig passende Sicherheitsmaßnahmen zu etablieren. Automatisiertes Alignment-Training könnte eine Lösung sein, wie Anthropic beleuchtet. Fälle, in denen KI-Modelle nicht wie beabsichtigt handeln oder sich der menschlichen Kontrolle entziehen, sind nach wie vor ein ernstzunehmendes Problem. Eine mögliche Lösung könnte das automatisierte Training von KI-Modellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n