Anleihe finanziert weitere Solar- und Speicherprojekte Die Consilium Project Finance GmbH hat ihren 7,00 %-Consilium Solar Bond 2025/30 (ISIN: DE000A4DFXXX) mit einem Volumen von 8,2 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und somit nahezu das maximale Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro erreicht. Die Mittel des börsengelisteten Bonds dienen unter anderem der Vorfinanzierung von Materialbestellungen und Bauarbeiten innerhalb der aktuellen Projektpipeline. Parallel treibt Consilium die Umsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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