Frankfurt am Main (ots) -Die DQS GmbH (https://www.dqsglobal.com/de/ueber-dqs) hat am 25. August 2026 als erste deutsche Zertifizierungsgesellschaft die Akkreditierung nach der revidierten Norm DIN EN ISO 14001:2026 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) erhalten. Die international anerkannte Norm für Umweltmanagementsysteme war erst im April 2026 in ihrer überarbeiteten Fassung veröffentlicht worden. Mit der Akkreditierung kann die DQS ab sofort akkreditierte Zertifizierungsaudits nach den Anforderungen der neuen Normversion anbieten.Frühzeitige Vorbereitung zahlt sich ausMöglich wurde die schnelle Anerkennung durch die DAkkS durch eine vorausschauende interne Vorbereitung. Bereits im Vorfeld der offiziellen Antragstellung hatte sich die DQS intensiv mit den neuen Anforderungen der Norm auseinandergesetzt und ihre internen Prozesse, Kompetenzprofile und Auditgrundlagen entsprechend angepasst."Wir haben uns intern frühzeitig und sorgfältig auf den Akkreditierungsprozess vorbereitet und sind ohne Abweichungen durch die Dokumentenprüfung der DAkkS gekommen", erklärt Guido Eggers, Geschäftsführer der DQS GmbH. "Darüber freuen wir uns sehr - vor allem im Interesse unserer Zertifizierungskunden, die wir nun ab sofort beim Übergang auf die neue Norm begleiten können."Damit steht Unternehmen, die ihr Umweltmanagementsystem auf die neue Normversion umstellen möchten, jetzt international ein akkreditierter Zertifizierungspartner zur Seite - ohne Wartezeit und ohne Unterbrechung laufender Zertifizierungszyklen. Zuvor hatte DQS Inc. in Nordamerika als eine der ersten Zertifizierungsgesellschaften die entsprechende Akkreditierung durch das ANSI National Accreditation Board (ANAB), die US-amerikanische Akkreditierungsstelle, erhalten. Auch für Unternehmen, die bislang nicht über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem verfügen, ist mit DIN EN ISO 14001:2026 (https://www.dqsglobal.com/de/zertifizieren/iso-14001-zertifizierung) ein guter Zeitpunkt gekommen, den Einstieg anzugehen.Warum Akkreditierung zähltEine Akkreditierung ist die formale Bestätigung einer unabhängigen nationalen Stelle - in Deutschland der DAkkS -, dass eine Zertifizierungsgesellschaft die international vereinbarten Kompetenz- und Verfahrensanforderungen erfüllt. Sie stellt sicher, dass Zertifizierungsaudits nach einheitlichen, überprüfbaren Maßstäben durchgeführt werden und macht ausgestellte Zertifikate weltweit vergleichbar und anerkannt. Damit erhalten Zertifizierungskunden die Gewissheit, dass ihr Zertifikat das Gewicht und die Glaubwürdigkeit besitzt, die Kunden, Geschäftspartner und weitere Stakeholder von einem unabhängigen Nachweis erwarten.Was ändert sich in DIN EN ISO 14001:2026?Die Revision bringt keine grundlegende Neuausrichtung, sondern vor allem Klarstellungen bestehender Anforderungen. Der Normtext folgt nun der aktualisierten Harmonized Structure für Managementsystemnormen. Klimawandel muss künftig systematisch bewertet werden, ebenso rücken Umweltverschmutzung, natürliche Ressourcen, biologische Vielfalt und Ökosystemzustand stärker in den Blick. Insgesamt gewinnen Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und Lebenswegbetrachtung an Bedeutung im Umweltmanagement.DQS-Whitepaper vergleicht DIN EN ISO 14001:2015 und 2026 im DetailFür Umweltmanagementbeauftragte und Verantwortliche, die jetzt Klarheit über die konkreten Änderungen gewinnen möchten, hat die DQS das kostenfreie Whitepaper "ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2026" veröffentlicht. Es stellt die Anforderungen beider Normversionen strukturiert gegenüber, ordnet neu aufgenommene, präzisierte und strukturell angepasste Anforderungen ein und bietet damit eine praktische Orientierung für die interne Bewertung im Rahmen der anstehenden Umstellung. Das Whitepaper steht zum kostenfreien Download zur Verfügung.+++DQS - Leveraging Quality, Driving SuccessDie DQS unterstützt Organisationen weltweit, Vertrauen aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen - mit Zertifizierungen, die den Erfolg von morgen sichern. Gegründet 1985 durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), hat sich die DQS zu einem weltweit führenden Anbieter für Assessment und Zertifizierung von Managementsystemen entwickelt. 3.000 hochqualifizierte Auditoren führen jährlich über 130.000 Audittage in mehr als 60 Ländern durch. International anerkannte Zertifizierungen nach über 200 Standards tragen dazu bei, Risiken zu managen, Vorgaben einzuhalten und neue Chancen in einem dynamischen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld zu erschließen.Mit einem Anspruch, der weit über Compliance hinausgeht, ist die DQS ein vertrauenswürdiger Partner für Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Ihre Expertise reicht von Cybersicherheit und AI-Governance bis hin zu ESG-Compliance, Lieferkettenmanagement, Sicherheit von Medizinprodukten und Zukunftsmobilität. Branchenübergreifend schafft sie somit einen entscheidenden Mehrwert für widerstandsfähige, nachhaltige und zukunftsfähige Prozesse. Fortschrittliche Auditmethoden, prädiktive Analysen und Echtzeit-Erkenntnisse helfen Organisationen dabei, ihre Geschäftsabläufe zukunftssicher zu gestalten und ihr Engagement für Exzellenz und verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu demonstrieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.dqsglobal.comPressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dehttps://www.dqsglobal.com/de/Original-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104526/6342629