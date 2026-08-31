München (ots) -Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de/) erweitert sein Ready-to-Eat-Angebot und bündelt ab sofort mehr als 550 Produkte für schnelle Mittag- und Abendessen sowie Snacks in einer eigenen Kategorie. Im Mittelpunkt stehen unkomplizierte Mahlzeiten, die Convenience mit Qualität, Vielfalt und unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen verbinden. Das Sortiment reicht von frischen und gekühlten Gerichten über Tiefkühlmahlzeiten bis hin zu Produkten regionaler Manufakturen und Restaurants.Ob schneller Lunch im Homeoffice, unkompliziertes Familienessen oder Restaurantgericht für zu Hause: In der neuen Kategorie "Ready to Eat" finden Kund:innen alle passenden Produkte gebündelt an einem Ort. Filter führen direkt zu Pizza und Pasta, Suppen, Airfryer-Gerichten oder Snacks - ohne dass dafür mehrere Kategorien durchsucht werden müssen.Denn bei schnellen Mahlzeiten zählt längst nicht mehr nur die Zubereitungszeit: Kund:innen erwarten auch eine große Auswahl, hochwertige Zutaten und Angebote, die zu ihren persönlichen Ernährungsbedürfnissen passen. Neu im Sortiment sind über 50 Produkte, darunter Gerichte der Salatkette dean&david (https://www.knuspr.de/suche?q=dean%20%26%20david&companyId=1) sowie neue, schnell aufzuwärmende Mahlzeiten der Knuspr-Eigenmarke Pappudia (https://www.knuspr.de/suche?q=pappudia&companyId=1). Ergänzt wird das Angebot durch vegane und pflanzliche Gerichte, proteinreiche Mahlzeiten sowie familien- und kinderfreundliche Optionen.Ready-to-Eat-Produkte sind für viele Knuspr-Kund:innen bereits fester Bestandteil des Wocheneinkaufs: Knapp jeder dritte Warenkorb enthält mindestens eines davon. Besonders gefragt sind fertige Suppen, Salate und Snacks sowie Fix-Würzmischungen.Mit dem erweiterten Angebot und der Bündelung in einer eigenen Kategorie erleichtert Knuspr vor allem Familien die Antwort auf die tägliche Frage: "Was essen wir heute?" Das gesamte Ready-to-Eat-Sortiment kann gemeinsam mit dem Wocheneinkauf bestellt und innerhalb von drei Stunden bis an die Haustür geliefert werden.Mehr Informationen und das vollständige Sortiment unter: https://www.knuspr.de/c5485-ready-to-eatPressekontakt:presse@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159077/6342625