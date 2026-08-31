Frankfurt am Main (ots) -Bei der ARD Radiokulturnacht der Bücher am Freitag, 9. Oktober, ist die Gewinnerin oder der Gewinner des Deutschen Buchpreises dabei, außerdem stellen Caroline Wahl, Dörte Hansen, Christoph Kramer und viele andere ihre aktuellen Veröffentlichungen vor. Bei der ARD Hörbuchnacht am Samstag, 10. Oktober, kann sich das Publikum unter anderem auf Corinna Harfouch, Charlotte Link und Dimitrij Schaad freuen. Der Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen auf der hr2-Bühne im hr-Sendesaal beginnt am Mittwoch, 2. September.Es ist eine liebgewonnene Tradition und so veranstaltet der Hessische Rundfunk (hr) auch in diesem Jahr wieder die beliebten "Büchernächte" in entspannter Atmosphäre im hr-Sendesaal. Am Buchmesse-Freitag und -Samstag, 9. und 10. Oktober, 20 Uhr, macht es sich das Publikum bei Essen und Getränken an eingedeckten Tischen gemütlich. Zu hören sind Gespräche mit Autorinnen und Autoren zu ihren Neuerscheinungen, Lesungen von aktuellen Hörbüchern sowie musikalische Begleitung vom Tom Schlüter Quartett.ARD Radiokulturnacht der Bücher mit Dörte Hansen, Caroline Wahl und Christoph KramerBei der ARD Radiokulturnacht der Bücher begrüßen Moderatorin Catherine Mundt und Moderator Christoph Schröder Autorinnen und Autoren, die den Bücherherbst prägen werden:- Dörte Hansen, die mit "Broder" tief eintaucht in die Welt eines Bauernhofs, familiärer Rivalitäten und die Frage nach unserer Verantwortung für die Natur.- Meron Mendel und Saba-Nur Cheema, die in "Die Empörungsfalle" für eine neue Kultur des Streitens plädieren und den Lautesten nicht das letzte Wort überlassen wollen.- Mit "Frankie und Freddie" schickt Sven Regener zwei Brüder auf eine ebenso komische wie poetische Reise durch das West-Berlin der frühen Achtziger.- Caroline Wahl erzählt in "1999 Meter über dem Meer" von einer jungen Frau, die zwischen Selbstfindung, Sehnsucht und Neuanfang ihr Glück sucht.- In "Wo die Toten sprechen" verbindet Jaroslav Rudis Roadtrip, Friedhöfe und Freundschaft zu einer eigenwilligen Reise durch Mitteleuropa.- Lukas Bärfuss widmet sich in "Königin der Nacht" den großen Themen Macht, Liebe und menschliche Verletzlichkeit.- Mit "Das Wasser im August" zeichnet Ingo Schulze ein Panorama deutscher Gegenwart zwischen Erinnerung und Aufbruch.- Michaela Benthaus erkundet in "Zwischen Schwerkraft und Schwerelosigkeit", was Menschen festhält und was sie in Bewegung bringt.- Fußballweltmeister Christoph Kramer begibt sich in "Wolkenberührpunkt" auf die Spur von Träumen, Unsicherheiten und dem Erwachsenwerden.- In "Unsere Väter" gehen Natalie Amiri, Minu Barati, Shila Behjat und Düzen Tekkal den prägenden Geschichten ihrer Väter nach. Zwei der Autorinnen, Natalie Amiri und Minu Barati, präsentieren das Buch an diesem Abend.- Justus Bender wagt mit "Deutschland 2033" einen Blick auf die politische Zukunft des Landes.- Zwischen Literatur, Performance und Sprachkunst bewegt sich Kinga Tóth mit ihrem außergewöhnlichen Buch "Mariamachina".- Tülin Sezgin erzählt in "Almanci-Mädchen", wie sie sich das Deutschsein selbst beigebracht hat.- Klimaforscher Mojib Latif, der in "Wasser. Das bedrohte Element" erklärt, warum die wichtigste Ressource unseres Planeten zunehmend unter Druck gerät.- Trägerin oder Träger des Deutschen Buchpreises 2026ARD Hörbuchnacht mit Corinna Harfouch, Charlotte Link und Dimitrij SchaadModerator Bastian Korff begrüßt bei der ARD Hörbuchnacht:- Matthias Matschke mit Jochen Gutschs Roman "Frankie - unter Menschen", der Geschichte eines Katers, der sich auf eine unvergessliche Reise auf der Suche nach seinem Zuhause macht.- Angelika Klüssendorf und Corinna Harfouch mit "Trost", einem Hörbuch über Verlust, Nähe und die Frage, wie das Leben nach einer Erschütterung weitergeht.- Charlotte Link, Julia Ostrowski und Dimitrij Schaad mit dem Hörspiel "Die Betrogene", einem atmosphärischen Kriminalfall um Familiengeheimnisse, Täuschungen und einen Mord.- Nina Kunzendorf mit Elisa Hovens Buch "Feine Risse", das von Schuld, Gerechtigkeit und den Brüchen erzählt, die selbst hinter den geordnetsten Leben verborgen liegen.- Fabian Busch mit Alex Schulmanns "Jetzt beginnt das Leben" - ein Hörbuch, das in die Kindheit eintaucht und zeigt, was einen Menschen prägt.- Angela Winkler mit ihrem autobiografischen Hörbuch "Mein blaues Zimmer".Weitere Informationen und KartenvorverkaufARD Radiokulturnacht der Bücher, Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr, hr-Sendesaal, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt und live in hr2-kultur, und zahlreichen weiteren Kultur- und Infowellen der ARD. Die Highlights des Abends sind nachzuhören in ARD Sounds.ARD Hörbuchnacht, Samstag, 10. Oktober, 20 Uhr, hr-Sendesaal, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt. hr2-kultur sendet die ARD Hörbuchnacht in zwei Teilen in der "Hörbuchzeit" am Freitag, 16. Oktober, 15.04 Uhr (Wdh. Samstag, 17. Oktober, 12.04 Uhr) und am Freitag, 23. Oktober, 15.04 Uhr (Wdh. Samstag, 24. Oktober,12.04 Uhr).Tickets für beide Veranstaltungen gibt es ab Mittwoch, 2. September, ab 22 beziehungsweise 25 Euro auf hr-ticketcenter.de oder telefonisch unter 069 155-2000.Pressekontakt:PressereferentinJanina SchmidTel.: 069 155 4498E-Mail: janina.schmid@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6342645