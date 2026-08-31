Nach einem langen Zeitraum ohne Releases hat Openclaw die nach eigenen Angaben umfangreichste Aktualisierung der Projektgeschichte an den Start gebracht. Neu in Openclaw 2.0 sind unter anderem ein schnellere Einstieg und eine neue Oberfläche. Ende 2025 hatte der österreichische Entwickler Peter Steinberger mit seinem quelloffenen KI-Projekt Openclaw für Furore gesorgt. Gedacht als einfache Verbindungsmöglichkeit von Anthropics Claude an den Whatsapp-Messenger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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