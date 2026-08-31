Wangels (ots) -Wenn die Tage kürzer werden, Nebel über Wiesen liegt und an der Ostsee wieder mehr Ruhe einkehrt, verändert sich auch die Art, wie Menschen reisen. Statt möglichst viel zu erleben, wächst der Wunsch nach Orten, an denen Zeit, Natur und Rückzug wieder stärker in den Mittelpunkt rücken.Gerade das Übernachten im Baumhaus (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/) entfaltet in dieser Jahreszeit einen besonderen Reiz. Während Baumhäuser lange vor allem mit Abenteuer und Sommerurlaub verbunden wurden, stehen heute auch hochwertige Baumhaushotels für eine Form des Reisens, die Architektur, Natur und Komfort miteinander verbindet.Das Ostsee Baumhaushotel in Wangels in Schleswig-Holstein versteht sich als Beispiel für diese Entwicklung. Seine 14 modernen Baumhäuser stehen erhöht zwischen Wiesen, Bäumen und dem angrenzenden Erlenbruchwald. Große Fensterfronten, Terrassen, klare Architektur und viel Abstand zwischen den Häusern schaffen einen Rückzugsort, bei dem nicht ein Freizeitprogramm, sondern der Ort selbst im Mittelpunkt steht.Wenn draußen weniger passiert, wird der Ort wichtigerIm Sommer konkurrieren Unterkünfte mit Strand, Ausflügen, Veranstaltungen und langen Tagen im Freien. Im Herbst und Winter verändert sich diese Dynamik.Wind, Regen, Nebel und frühe Dunkelheit verändern das Erlebnis. Gerade in einem Baumhaus entsteht daraus ein besonderer Kontrast: draußen die kühle, ruhigere Landschaft, drinnen Wärme, Holz, Licht und der Blick durch große Fenster in die Natur."Im Herbst und Winter erleben viele Gäste das Baumhaus noch einmal ganz anders", sagt Oliver Jenny vom Ostsee Baumhaushotel. "Der Blick nach draußen wird wichtiger. Man nimmt Wetter, Licht und Landschaft intensiver wahr - und gleichzeitig entsteht drinnen dieses starke Gefühl von Rückzug und Geborgenheit."Damit wird das Baumhaus selbst zum Reiseziel. Die Frage lautet weniger: Was unternehmen wir heute? Sondern vielmehr: Wie möchten wir diese Zeit verbringen?Architektur auf Höhe der BaumkronenModerne Baumhaushotels unterscheiden sich deutlich vom klassischen Baumhaus aus Kindertagen.Im Ostsee Baumhaushotel stehen sieben Baumhaus Lodges und sieben Baumhaus Lofts auf Stelzen am Rand eines kleinen Erlenbruchwaldes. Große Fensterflächen und vorgelagerte Terrassen öffnen den Blick in die umgebende Landschaft. Die Häuser sind ganzjährig nutzbar, beheizt und klimatisiert und verbinden naturnahe Lage mit hochwertiger Ausstattung.Das Übernachten im Baumhaus in Deutschland steht damit für eine Form des Reisens, bei der Architektur und Naturerleben einen wesentlichen Teil des Aufenthalts ausmachen.Die erhöhte Position verändert die Perspektive. Wiesen, Felder, Bäume und Himmel werden Teil des Innenraums. Gerade in den ruhigeren Monaten, wenn sich Farben, Licht und Landschaft verändern, tritt diese Verbindung stärker hervor.Zeit zu zweit - wenn aus Alltag wieder gemeinsame Zeit wirdEin großer Teil der Gäste nutzt den Aufenthalt bewusst als Zeit zu zweit (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/zeit-zu-zweit).Nicht unbedingt für ein großes Programm, sondern für Dinge, die im Alltag häufig zu kurz kommen: gemeinsam frühstücken, lange Gespräche, Spaziergänge, Sauna, ein Bad im Whirlpool oder einfach einige Stunden ohne Termine.Gerade Herbst und Winter verstärken diese Form der Auszeit. Die Tage werden ruhiger, der Aufenthalt konzentriert sich stärker aufeinander und auf den eigenen Rückzugsort.Romantische Wochenenden, Jahrestage, kleine Flittertage oder einfach ein paar gemeinsame Tage zwischendurch gehören deshalb zu den typischen Reiseanlässen.Das Baumhaushotel hat daraus inzwischen auch gezielte Arrangements entwickelt, die solche Auszeiten ergänzen, ohne den Aufenthalt mit einem festen Programm zu überladen.Me Time: Alleine reisen (http://www.ostsee-baumhaushotel.de/urlaub-alleine) und bewusst Zeit für sich verbringenNeben Paaren kommen auch Gäste, die einige Tage ganz bewusst allein verbringen möchten.Me Time bedeutet dabei vor allem die Freiheit, den eigenen Rhythmus zu bestimmen.Ausschlafen oder früh aufstehen. Lesen. Spazieren gehen. Die Sauna nutzen. Einen Kaffee auf der Terrasse trinken. Oder einfach einmal nichts planen.Auch alleinreisende Frauen gehören zu den Gästen, die einige Tage bewusst für sich verbringen möchten. Dabei spielen Naturnähe, Architektur, Privatsphäre und die offen kommunizierte Haltung des Hauses eine wichtige Rolle. Sie schaffen einen Rahmen, in dem sich Gäste unabhängig bewegen, zurückziehen und ihre Auszeit ganz für sich gestalten können.Alleinreisen wird so nicht zum Ersatz für eine gemeinsame Reise, sondern zu einer eigenständigen Form von Erholung.Yoga und Meditation ohne Retreat-ProgrammRuhe wird dabei sehr unterschiedlich genutzt.Einige Gäste bringen ihre eigene Yogamatte mit, andere nutzen morgens oder abends die Ruhe im Baumhaus für Meditation oder Atemübungen.Dafür braucht es nicht zwingend ein organisiertes Retreat.Gerade der Verzicht auf feste Zeiten, Gruppen oder Programme kann Teil der Auszeit sein. Yoga und Meditation finden dort statt, wo sie in den eigenen Tagesablauf passen: morgens mit Blick über die Landschaft, auf der Terrasse oder einfach im eigenen Baumhaus."Wir erleben immer wieder, dass Gäste ihre ganz persönlichen Routinen mitbringen", sagt Jenny. "Manche lesen drei Tage lang, andere gehen viel spazieren, andere machen Yoga oder meditieren. Entscheidend ist, dass der Ort dafür Raum lässt."Wellness in der stillen JahreszeitAuch Wellness verändert im Herbst und Winter seinen Charakter.Während ein SPA-Besuch im Sommer häufig eine Ergänzung zum Aufenthalt ist, wird Wärme in der kalten Jahreszeit selbst zum Erlebnis.Im Baumhaus-SPA des Ostsee Baumhaushotels stehen den Gästen eine Sauna und ein Outdoor-Whirlpool zur Verfügung. Der Wechsel zwischen klarer Luft draußen und Wärme im SPA passt besonders gut zu den ruhigeren Monaten.Der Baumhaus-SPA (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/wellness-baumhaushotel) ist bewusst in die individuelle Auszeit eingebunden. Gäste entscheiden selbst, wann und wie lange sie Sauna und Whirlpool nutzen - im Mittelpunkt steht die Verbindung aus Natur, Ruhe und Wärme.Unterschiedliche Menschen, dieselbe Idee von AuszeitDer Wunsch nach Rückzug lässt sich nicht auf eine einzelne Zielgruppe reduzieren.Paare suchen gemeinsame Zeit, andere reisen allein, Freundinnen verbringen einige Tage miteinander, manche Gäste nutzen ihre Auszeit für Yoga und Meditation.Queere Paare zählen regelmäßig zu den Gästen des Hauses. Neben Naturerleben, Architektur und Privatsphäre spielt dabei die offen kommunizierte Haltung des Ostsee Baumhaushotels eine Rolle.Das Haus versteht sich ausdrücklich als LGBTQIA+ friendly (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/lgbt-friendly-hotel) und möchte einen selbstverständlichen, offenen Rahmen schaffen, in dem sich unterschiedliche Gäste willkommen und wohl fühlen können.Entscheidend ist dabei nicht, wer gemeinsam reist oder warum jemand allein kommt.Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, einige Tage außerhalb des üblichen Alltagsrhythmus zu verbringen.Herbst und Winter als besondere Reisezeit an der OstseeAuch die Ostsee selbst verändert sich nach der Hauptsaison. Gerade der Herbst an der Ostsee (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/herbst-im-baumhaushotel) zeigt eine ruhigere Seite der Region.Strände werden leerer, Wege ruhiger und Ausflugsziele weniger voll. Spaziergänge an der Küste bekommen einen anderen Charakter als im Hochsommer.Für Gäste eines Baumhaushotels entsteht daraus eine besondere Kombination: tagsüber hinaus an die Ostsee oder auf den Naturpfad, später zurück in das eigene Baumhaus.Gerade dieser Wechsel macht Herbst und Winter für kurze Auszeiten interessant.Nicht trotz der Jahreszeit.Sondern gerade wegen ihr.Vom Abenteuerbaumhaus zum hochwertigen RückzugsortBaumhäuser stehen im Tourismus längst nicht mehr ausschließlich für Abenteuer, Einfachheit oder außergewöhnliche Übernachtungen für eine einzelne Nacht.Hochwertige Baumhaushotels in Deutschland zeigen eine andere Entwicklung: Architektur, Komfort, Privatsphäre und Natur werden miteinander verbunden.Das Übernachten im Baumhaus wird damit zu einer eigenständigen Form des Kurzurlaubs - für Menschen, die einen besonderen Ort suchen, ohne auf Komfort verzichten zu wollen.Herbst und Winter machen diese Idee besonders sichtbar.Wenn draußen weniger Ablenkung entsteht, rücken Architektur, Landschaft und Zeit wieder stärker in den Mittelpunkt.Und genau darin liegt für viele Gäste der eigentliche Luxus.Über das Ostsee BaumhaushotelDas Ostsee Baumhaushotel liegt in Wangels in Ostholstein, nahe der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Herzstück des Nature Resorts sind 14 moderne Baumhäuser - sieben Baumhaus Lodges und sieben Baumhaus Lofts - sowie zwei Tiny Houses.Die Baumhäuser stehen erhöht am Rand eines kleinen Erlenbruchwaldes und verbinden große Fensterflächen, Terrassen, modernes Design und Privatsphäre mit dem unmittelbaren Blick auf Wiesen, Felder und Natur.Zum rund 17 Hektar großen Naturareal gehören ein Naturpfad, Teiche, alte Bäume und naturnah entwickelte Flächen. Ergänzt wird das Angebot durch einen Baumhaus-SPA mit Sauna und Outdoor-Whirlpool sowie einen kleinen Hofladen.Das Ostsee Baumhaushotel richtet sich an Gäste, die im Baumhaus übernachten, Natur erleben und einige Tage bewusst Abstand vom Alltag gewinnen möchten - als Paar, allein, mit Freunden oder ganz für sich. Das Haus versteht sich ausdrücklich als LGBTQIA+ friendly.Weitere Informationen:www.ostsee-baumhaushotel.dePressekontakt:Oliver JennyOstsee Baumhaus GmbH & Co. KGAlte Landstraße 1623758 Wangels / OstholsteinTelefon: +49 4382 356E-Mail: info@ostsee-baumhaus.deWebsite: www.ostsee-baumhaushotel.deOriginal-Content von: Ostsee Baumhaus GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181498/6342652