Mainz (ots) -Mit Beiträgen zu den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sowie zwei Live-Sendungen aus Wernigerode und Wismar begleitet die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" die Landtagswahlen 2026 in Sachsen-Anhalt am Sonntag, 6. September 2026, um 19.25 Uhr und Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag, 20. September 2026, um 19.25 Uhr bei KiKA, im ZDF-Streaming-Portal, auf logo.de und in der KiKA-App. Im Fokus stehen an den Wahlsonntagen sowie in der Berichterstattung im Vorfeld der Wahlen die Themen und Fragen von Kindern - verständlich erklärt und mit aktuellen Wahlergebnissen."Kindernachrichten haben den Auftrag, politische Zusammenhänge verständlich, ausgewogen und nah an der Lebenswelt junger Menschen zu vermitteln. Rund um die Landtagswahlen gibt 'logo!' Kindern Orientierung, greift ihre Fragen auf und schafft Raum für ihre Perspektiven. So werden sie dabei unterstützt, sich eine eigene Meinung zu bilden und demokratische Prozesse besser zu verstehen", so Constanze Knöchel, Leitung Bereich Nonfiktion in der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend."logo!"- Berichterstattung im Vorfeld der WahlenIm Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern berichtet die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" über zentrale Themen sowie Kandidatinnen und Kandidaten. In der Woche vor der Wahl in Sachsen-Anhalt sind Beiträge zu den Gesprächen, die Landesschülersprecherin Lucienne Balke in Sachsen-Anhalt mit den Spitzenkandidaten der CDU und AfD geführt hat, geplant. Zu Wort kommen Sven Schulze, amtierender Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat, sowie Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD. In der Woche vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern greift "logo!" die Gespräche von Landesschülersprecherin Tessa Schulz mit Vertreterinnen und Vertretern von SPD und AfD auf. Dort sprach sie mit Manuela Schwesig, amtierende Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin der SPD, sowie Enrico Schult aus dem Spitzenkandidaten-Duo der AfD.logo! on tour: Wahl in Sachsen-AnhaltZur Wahl in Sachsen-Anhalt sendet "logo!" am Sonntag, 6. September 2026, um 19.25 Uhr bei KiKA, im ZDF-Streaming-Portal, auf logo.de und in der KiKA-App live vom Marktplatz in Wernigerode. Die Sendung wird moderiert von Sherif Rizkallah und Maral Bazargani. Unterstützt werden sie vor Ort von Politik-Expertin Julia Reuschenbach. In der Sendung stellen Kinder ihr Bundesland vor. Außerdem gibt es Erklärvideos zur aktuellen politischen Situation in Sachsen-Anhalt, einen Überblick über die aktuellen Hochrechnungen sowie einen Zusammenschnitt der Gespräche, die Landesschülersprecherin Lucienne Balke mit den Spitzenkandidaten der CDU und der AfD geführt hat.logo! on tour: Wahl in Mecklenburg-VorpommernZur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern sendet "logo!" am Sonntag, 20. September 2026, um 19.25 Uhr bei KiKA, im ZDF-Streaming-Portal, auf logo.de und in der KiKA-App live vom Alten Hafen in Wismar. Moderiert wird die Sendung von Teresa Betz und Johannes Holbein, Politikexpertin Gudrun Heinrich ist ebenfalls live vor Ort und beantwortet Fragen der Kinder zu den Landtagswahlen und den Ergebnissen. In der Sendung stellen Kinder das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern vor. Außerdem gibt es Erklärvideos zur aktuellen politischen Situation in Mecklenburg-Vorpommern, einen Überblick über die aktuellen Hochrechnungen aus Mecklenburg-Vorpommern sowie einen Zusammenschnitt der Gespräche, die Landesschülersprecherin Tessa Schulz mit SPD und AfD geführt hat.Die Kinder vor Ort können hautnah miterleben, wie eine "logo!"-Sendung entsteht, und sind als Publikum ein Teil davon.KontaktBei Fragen zu "logo!" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffuerkika) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformationen zu Wahl 2026 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-2026-im-zdf-1)- Presseinformationen zu ZDF für KiKA (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-fuer-kika-2026)- logo!-Kindernachrichten (https://www.logo.de/)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6342703