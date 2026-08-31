Düsseldorf (ots) -Die Urlaubszeit oder eine längere geplante Abwesenheit bieten ideale Gelegenheiten, den Energieverbrauch zu Hause spürbar zu senken. Mit einfachen Handgriffen sparen Verbraucher Strom sowie Geld und schützen darüber hinaus ihre Elektrogeräte zuverlässig.Wer längere Zeit verreist, sollte nicht benötigte Elektrogeräte konsequent vom Netz trennen. Dazu gehören Fernseher, Konsolen, Computer sowie Ladestationen großer Geräte, die selbst im Ruhemodus Strom verbrauchen. Das schont die Haushaltskasse und schützt wertvolle Elektronik vor Überspannungsschäden durch Sommergewitter.Warmwasserspeicher und Kühlgeräte sind erhebliche EnergieverbraucherVor dem Verlassen der Wohnung lohnt sich ein Blick auf Heizungssystem beziehungsweise Boiler. Das dauerhafte Aufheizen kostet viel Energie und lässt sich durch eine Absenkung oder Abschalten während der Abwesenheit vermeiden. Nach der Rückkehr ist es wichtig, circa zehn Liter warm-kaltes Wasser aus allen Wasserhähnen laufen zu lassen, um Legionellenbildung vorzubeugen. "Das Ablasswasser ist nicht zum Trinken geeignet, kann aber sehr gut zum Gießen verwendet werden", empfiehlt Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de).Ein besonderes Augenmerk verdient auch die Kühltechnik. Vor einer Reise ist das Abtauen des Gefrierfachs ratsam, da bereits dünne Eisschichten den Strombedarf steigern. Ein komplett geleertes, abgeschaltetes Kühlgerät mit leicht geöffneter Tür spart maximal Energie.Was sollte unbedingt am Stromnetz bleiben?Wichtig bleibt jedoch die Beachtung von Ausnahmen: Medizinische Kühlgeräte, Alarmanlagen, Zeitschaltuhren für Lampen oder Bewässerungstechnik, Überwachungskameras und Aquariumtechnik sollten am Stromnetz angeschlossen bleiben. Hierbei ist zu beachten, ob diese nicht auch auf WLAN-Technologie zurückgreifen müssen, um zu funktionieren - dann muss der entsprechende Router weiterhin in Betrieb sein. Vorsicht ist beim Hauptschalter am Sicherungskasten geboten, da unbedachtes Umlegen wichtige Systeme stoppen kann.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/6342699