Hamburg (ots) -Mal spätsommerlich warm, dann wieder überraschend kühl: Der Herbst kündigt sich an und mit ihm rückt die Erkältungszeit näher. Höchste Zeit also, wieder stärker auf das Immunsystem zu achten. Doch dabei lohnt sich ein Blick an eine Stelle, an die bei Husten und Schnupfen wohl die wenigsten denken: in den Darm. Denn Darm, Immunsystem und Atemwege sind auf überraschende Weise miteinander verbunden.Im Darm leben Billionen Mikroorganismen, die gemeinsam das sogenannte Darmmikrobiom bilden. Sie unterstützen nicht nur die Verdauung und die natürliche Darmbarriere, sondern stehen auch in engem Austausch mit dem Immunsystem. Das Darmmikrobiom trägt dazu bei, Immunreaktionen zu regulieren und die Balance zwischen der Abwehr von Krankheitserregern und der Toleranz gegenüber harmlosen Reizen aufrechtzuerhalten.Vom Darm bis zu den AtemwegenBesonders interessant mit Blick auf die Erkältungszeit ist die sogenannte Darm-Lungen-Achse. Darm und Atemwege stehen über das Immunsystem und verschiedene Signalstoffe miteinander in Verbindung. Auch Stoffwechselprodukte von Darmbakterien können an immunologischen Prozessen beteiligt sein. Der Darm ist also weit mehr als ein Verdauungsorgan und Teil eines komplexen Netzwerks im Körper.Wie wenig über seine vielfältigen Aufgaben bekannt ist, zeigt eine von PrecisionBiotics beauftragte Ipsos Befragung unter 1.000 Erwachsenen in Deutschland. 75 Prozent halten ihre Darmgesundheit für sehr oder extrem wichtig für ihr persönliches Wohlbefinden, doch nur 16 Prozent fühlen sich darüber gut oder sehr gut informiert. Zwischen dem Bewusstsein für die Bedeutung des Darms und dem Wissen über seine Rolle im Körper besteht also eine deutliche Lücke."Gerade in der Erkältungssaison lohnt es sich, den Körper ganzheitlich zu betrachten. Vielen ist gar nicht bewusst, wie eng der Darm mit unserem Immunsystem und anderen Bereichen des Körpers verbunden ist", sagt Dr. Karolina Tykwinska, Biotechnologie Expertin und Regional Science Lead bei Novonesis und PrecisionBiotics. "Eine abwechslungsreiche Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf und ein bewusster Umgang mit Stress sind wichtige Bausteine eines gesundheitsbewussten Alltags."Wichtig dabei: Die Darm-Lungen-Achse bedeutet nicht, dass ein gesunder Darm vor Erkältungen schützt. Sie zeigt vielmehr, warum es sinnvoll ist, den Körper als Ganzes zu betrachten.Fünf einfache Tipps für einen darmbewussten Herbst:- Vielfalt auf den Teller bringen: Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen liefern unterschiedliche Ballaststoffe. Diese dienen zahlreichen Darmbakterien als Nahrungsgrundlage und sind ein wichtiger Bestandteil einer abwechslungsreichen Ernährung.- In Bewegung bleiben: Auch in der kalten Jahreszeit regelmäßig bewegen. Schon ein Spaziergang an der frischen Luft bringt Bewegung in den Alltag.- Ausreichend schlafen: Regelmäßige Schlafzeiten geben dem Körper wichtige Erholungsphasen.- Bewusst Pausen machen: Kleine Auszeiten und persönliche Entspannungsroutinen können helfen, Stress im Alltag zu reduzieren.- Den Darm gezielt unterstützen: Neben einer abwechslungsreichen Ernährung und einem gesunden Lebensstil können auch Probiotika eine sinnvolle Ergänzung sein. Dabei lohnt sich ein genauer Blick auf den enthaltenen Bakterienstamm, denn die Wirkung von Probiotika ist stammspezifisch und wissenschaftliche Erkenntnisse lassen sich nicht einfach von einem Stamm auf einen anderen übertragen.Ein Beispiel für einen wissenschaftlich untersuchten Bakterienstamm ist Bifidobacterium longum 35624, der in Alflorex enthalten ist. Für diesen Stamm liegen insbesondere wissenschaftliche Untersuchungen im Bereich der Darmgesundheit vor. In Deutschland sind Alflorex und Alflorex Kinder aktuell exklusiv bei Amazon erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter precisionbiotics.de.Über PrecisionBioticsPrecisionBiotics wurde vom Mikrobiologen Barry Kiely gegründet und steht für wissenschaftlich fundierte Produkte zur Unterstützung der Darmgesundheit. Die Grundlage für PrecisionBiotics bildet die Überzeugung, dass der menschliche Darm die Antworten auf viele moderne Gesundheitsprobleme enthält. Das Unternehmen testet und entwickelt einzigartige Nahrungsergänzungsmittel mit lebenden Bakterienstämmen in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen des APC Microbiome Institute - einem der weltweit führenden Forschungszentren für die Darmgesundheit. In 25 Jahren wissenschaftlicher Forschung entwickelte PrecisionBiotics den patentierten Bakterienstamm Bifidobacterium longum 35624TM. So bietet PrecisionBiotics sichere Nahrungsergänzungsmittel, um sowohl das Darmmikrobiom als auch das Wohlbefinden von Erwachsenen und Kindern im Alltag zu unterstützen. PrecisionBiotics ist Teil von Novonesis.Pressekontakt:lauffeuer Kommunikation GmbH | Lara Haßlberger | Telefon: 040 716 61 33 27| E-Mail: lh@lauffeuer-kommunikation.deOriginal-Content von: PrecisionBiotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181511/6342698