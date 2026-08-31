Vatersdorf (ots) -Mit dem Lüftungssystem Kompakt bietet Leipfinger-Bader eine platzsparende Lösung für Mikroapartments, kleine Wohnungen und Renovierungsprojekte. Das System verbindet die Vorteile einer zentralen und einer dezentralen Lüftung in einem kompakten Gerät. Dadurch ermöglicht es eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, eine hohe Luftqualität und eine effiziente Wärmerückgewinnung - auch dann, wenn nur wenig Außenwandfläche zur Verfügung steht.Herzstück der Lösung ist ein integrierter Kupferwärmetauscher. Er unterstützt eine leistungsstarke Wärmeübertragung und trägt dazu bei, die Energie aus der Abluft effizient zu nutzen. So entsteht selbst auf begrenztem Wohnraum eine angenehme und komfortable Raumatmosphäre.Warum Mikroapartments besondere Anforderungen an die Lüftung stellenDie Nachfrage nach urbanem Wohnraum steigt. Mikroapartments bieten eine zeitgemäße Möglichkeit, auf begrenzter Fläche komfortablen Wohnraum zu schaffen. Ihre kompakte Bauweise stellt jedoch besondere Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung - insbesondere an die Wohnraumlüftung.Oft steht nur eine Außenwand mit großer Fensterfläche zur Verfügung. Sie sorgt für ausreichend Tageslicht, bietet aber nur wenig Platz für ein Lüftungsgerät. Gleichzeitig müssen Feuchtigkeit, Gerüche und verbrauchte Luft zuverlässig aus Bad, Wohn- und Schlafbereich abgeführt werden.Ein geeignetes Lüftungssystem für Mikroapartments muss deshalb mehrere Anforderungen erfüllen:- geringer Platzbedarf,- zuverlässige Frischluftversorgung,- effektive Abfuhr von Feuchtigkeit und verbrauchter Luft,- hohe Wärmerückgewinnung,- einfache Montage - auch im Gebäudebestand.Das Lüftungssystem Kompakt wurde gezielt für diese Anforderungen entwickelt.Entdecken Sie unsere Lüftungssysteme (https://leipfinger-bader.de/lueftungsysteme/)Kompakte Lüftung mit zentralen und dezentralen VorteilenDas Lüftungssystem Kompakt kombiniert die Funktionsvorteile zentraler und dezentraler Lüftungstechnik. Sein schlankes Design benötigt nur wenig Platz in der Außenwand und ermöglicht eine effiziente Belüftung des gesamten Apartments.Die Funktionsweise ist einfach: Frische Außenluft wird angesaugt, über den integrierten Wärmetauscher geführt und vorgewärmt in den Wohnraum geleitet. Gleichzeitig strömt verbrauchte Luft aus dem Bad und dem Wohnbereich zurück zum Lüftungsgerät. Dort gibt sie ihre Wärme an die einströmende Außenluft ab, bevor sie nach außen geführt wird.Auf diese Weise gelangt kontinuierlich frische Luft in das Mikroapartment, während Wärmeverluste reduziert werden. Das System sorgt damit für eine konstante Luftqualität, ohne wertvollen Wohnraum zu beanspruchen.Kupferwärmetauscher für eine effiziente WärmerückgewinnungEine Besonderheit des Lüftungssystems Kompakt ist der integrierte Kupferwärmetauscher. Kupfer besitzt mit rund 400 W/(m·K) eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit. Im Vergleich zu vielen anderen Materialien ermöglicht das eine effiziente Übertragung der Wärme zwischen Abluft und Zuluft. Die Wärmerückgewinnung trägt dazu bei, dass die einströmende Außenluft bereits vorgewärmt in den Raum gelangt. Dadurch kann der Heizenergiebedarf für die Frischluftzufuhr reduziert werden. Auch bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt bleibt der Wärmerückgewinnungsgrad nach den technischen Kennwerten des Systems hoch.Technische Kennwerte im ÜberblickThermischer Wirkungsgrad: bis zu 90 % bei 60 m³/hMaximale Förderleistung: 125 m³/hErforderliche Kernlochbohrungen: 2 × 130 mmWärmetauscher: KupferDie konkreten Planungs- und Ausführungsbedingungen sind im jeweiligen Bauvorhaben zu berücksichtigen.Einfach nachrüsten: zwei Kernlochbohrungen genügenDas Lüftungssystem Kompakt wurde für den Einsatz in Neubauten ebenso wie für die Nachrüstung im Bestand entwickelt. Für die Montage sind zwei Kernlochbohrungen mit einem Durchmesser von jeweils 130 Millimetern erforderlich.Diese geringe Installationsanforderung erleichtert die Integration in bestehende Gebäude. Die vorhandene Raumstruktur muss dabei nur geringfügig angepasst werden. Das macht das System besonders interessant für:- Mikroapartments,- kleine Stadtwohnungen,- fensterlose Badezimmer,- Sanierungs- und Renovierungsprojekte,- Nachverdichtungen und Umnutzungen im Gebäudebestand.Durch die platzsparende Bauweise lässt sich die Lüftungstechnik auch dort einsetzen, wo herkömmliche Lösungen nur schwer unterzubringen sind.Mehr Wohnkomfort auf kleiner FlächeEine kontrollierte Wohnraumlüftung verbessert die Luftzirkulation und hilft dabei, Feuchtigkeit sowie verbrauchte Luft kontinuierlich abzuführen. Gerade in kleinen Wohneinheiten ist das wichtig, da sich Gerüche und Feuchtigkeit auf engem Raum schneller verteilen.Das Lüftungssystem Kompakt verbindet diese Funktion mit einer effizienten Wärmerückgewinnung und einem geringen Platzbedarf. Bewohner profitieren von einer konstanten Frischluftzufuhr und einer angenehmen Raumluft, während Planer und Bauherren eine flexible Lösung für kompakte Grundrisse erhalten.Lüftungstechnik für die Stadt von morgenMit dem Lüftungssystem Kompakt entwickelt Leipfinger-Bader eine Lösung für die Anforderungen moderner Stadtwohnungen. Das Lüftungssystem für Mikroapartments vereint eine kompakte Bauweise, zentrale und dezentrale Funktionsvorteile sowie eine effiziente Wärmerückgewinnung.Der Kupferwärmetauscher unterstützt die hohe Wärmeübertragung, während die einfache Montage mit zwei Kernlochbohrungen die Nachrüstung im Bestand erleichtert. Damit eignet sich das System für Neubau- und Renovierungsprojekte, bei denen komfortable Raumluft, Energieeffizienz und eine platzsparende Installation gleichermaßen gefragt sind.Pressekontakt:Caterina BaderCMOLeipfinger-Bader GmbHTel.: 08762 / 733 153E-Mail: caterina.bader@leipfinger-bader.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/caterina-bader-773b2122a/Original-Content von: Leipfinger-Bader, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112927/6342697