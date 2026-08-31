Münster (ots) -Die Eurojackpot-Ziehung am Freitag (28. August 2026) hat einem Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen einen Millionengewinn beschert.Mit den Gewinnzahlen 23, 34, 39, 45 und 49 sowie einer der beiden Eurozahlen 1 und 4 knackte ein Glückspilz aus NRW den zweiten Rang bei Eurojackpot und sicherte sich exakt 1.600.306,40 Euro. Der Spielschein wurde am Ziehungstag in einer Annahmestelle im Kreis Soest abgegeben. Der anonyme Tipper spielte sieben Reihen auf einem Normalschein und setzte insgesamt 14,75 Euro inklusive Gebühren ein. Der Millionentreffer gelang ihm in der fünften von sieben getippten Reihen. Während die höchste Gewinnklasse unbesetzt blieb, durfte sich der neue Eurojackpot-Millionär aus Nordrhein-Westfalen als einziger Gewinner im zweiten Rang über den siebenstelligen Millionenbetrag freuen.Acht weitere HochgewinnerAuch in der dritten Gewinnklasse gab es Hochgewinner. Acht Spielteilnehmer erhalten jeweils 112.812,30 Euro. Die Gewinne gehen nach Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Griechenland, in die Niederlande, nach Polen sowie zweimal nach Schweden.Nächste ZiehungDa kein Spielteilnehmer alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig vorhersagte, blieb der Jackpot im ersten Rang unangetastet. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag (1. September) warten daher rund 15 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6342696