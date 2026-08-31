Die seit mehr als 20 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit den deutschen Steuerbehörden unterstreicht die Innovationsführerschaft von Caseware. Auf der CwX Germany am 9. September 2026 wird das Unternehmen diese Position mit der Präsentation einer wegweisenden KI-Innovation weiter stärken.

DÜSSELDORF, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Caseware, die führende KI-Plattform für Wirtschaftsprüfung und Finanzberichterstattung, hat eine technische Stellungnahme zum Entwurf der DSFinVBV (Digitale Schnittstellenverordnung für Buchführungsdaten) beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) eingereicht. Damit bringt das Unternehmen seine langjährige Erfahrung im Bereich der digitalen Steuerprüfung in die Entwicklung des neuen deutschen Steuerdatenstandards ein.

Der Beitrag verdeutlicht Casewares langfristiges Engagement für die Entwicklung KI-gestützter Technologien, die mit den sich ständig wandelnden regulatorischen Anforderungen Schritt halten. Dadurch können Fachkräfte aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechnungswesen auf einer sicheren, intelligenten End-to-End-Plattform für hochregulierte Umgebungen effizient und sicher arbeiten.

Langjährige Zusammenarbeit treibt Innovationen in der Branche voran

Die DSFinVB-Verordnung, führt moderne technische Standards für das Datenformat sowie einheitliche Spezifikationen für den Datenumfang ein. Dadurch können Betriebsprüfer:innen Unternehmensdaten ohne herstellerspezifische Aufbereitung analysieren - ein wesentlicher Fortschritt für die Effizienz der steuerlichen Außenprüfung.

Aufbauend auf mehr als 20 Jahren Zusammenarbeit mit den deutschen Steuerbehörden im Bereich der digitalen Steuerprüfung hat Caseware die technische Infrastruktur der modernen Steuerverwaltung in Deutschland maßgeblich mitgestaltet. Aus dieser Zusammenarbeit sind wichtige Beiträge zu den heute geltenden Steuerdatenstandards hervorgegangen.

Technologische Führungsrolle und umfassende Marktexpertise

Die Expertise, die in die Weiterentwicklung der deutschen Steuerdatenstandards einfließt, ist auch in der Caseware-Plattform verankert. Vernetzte Workflows, standardisierte Methoden und KI-gestützte Funktionen unterstützen Organisationen dabei, regulatorische Änderungen schneller umzusetzen und gleichzeitig Qualität sowie Governance sicherzustellen.

Der Beitrag von Caseware zum Konsultationsprozess der DSFinVBV basiert auf umfassender technischer Erfahrung, die unter anderem auf folgenden Kompetenzen beruht:

Mitentwicklung bestehender Standards: Maßgebliche Beteiligung an der Entwicklung des derzeitigen Beschreibungsstandards und der Bundeseinheitlichen Vorgaben, die die Grundlage für die neue DSFinVBV bilden.

Maßgebliche Beteiligung an der Entwicklung des derzeitigen Beschreibungsstandards und der Bundeseinheitlichen Vorgaben, die die Grundlage für die neue DSFinVBV bilden. Bundesweiter Einsatz von Softwarelösungen: Die Datenanalysesoftware IDEA wird von Finanzverwaltungen der Länder, Wirtschaftsprüfern sowie Steuerberatern in ganz Deutschland eingesetzt.

Die Datenanalysesoftware IDEA wird von Finanzverwaltungen der Länder, Wirtschaftsprüfern sowie Steuerberatern in ganz Deutschland eingesetzt. Umfassende Schnittstellenkompetenz: Entwicklung von mehr als 100 herstellerspezifischen Schnittstellen, die eine automatische Konvertierung von Steuerdaten in standardisierte Formate ermöglichen.

Entwicklung von mehr als 100 herstellerspezifischen Schnittstellen, die eine automatische Konvertierung von Steuerdaten in standardisierte Formate ermöglichen. Fundierte Marktkenntnis: Langjährige Unterstützung von Unternehmen und Softwareanbietern bei der Erfüllung steuerlicher Anforderungen insbesondere bei komplexen ERP-Landschaften, Individualentwicklungen und internationalen Softwareplattformen.

Herausforderungen der Branche gemeinsam lösen

"Dank unserer langjährigen Erfahrung und technischen Expertise können wir die Entwicklung der DSFinVBV gemeinsam mit Berufsverbänden, Standardisierungsgremien - darunter XBRL - sowie ERP-Anbietern aktiv mitgestalten.", sagt Andreas Arntz, Senior Product Manager bei Caseware. "Wir bringen nicht nur unsere technische Expertise aus der Entwicklung der bundesweit eingesetzten Datenanalysesoftware IDEA ein, sondern auch unsere praktische Erfahrung aus der Entwicklung von mehr als 100 herstellerspezifischen Schnittstellen, die eine nahtlose Datenkonvertierung zwischen unterschiedlichsten Buchhaltungs- und ERP-Systemen ermöglichen."

Der Beitrag des Unternehmens basiert auf langjähriger Erfahrung im Umgang mit ERP-Daten unterschiedlichster Branchen, der Zertifizierung steuerlicher Datenschnittstellen für ERP-Systeme sowie der Unterstützung vergleichbarer Initiativen europäischer Steuerbehörden darunter SAF-T.

Diese Erfahrung ist besonders wertvoll, da die DSFinVBV einen einheitlichen Steuerdatenstandard schaffen soll, der in unterschiedlichsten IT-Landschaften sowie in Unternehmen jeder Größe und Komplexität eingesetzt werden kann. Sie liefert praxisnahe Erkenntnisse für die Entwicklung eines Standards, der sowohl Steuerbehörden als auch Unternehmen einen reibungslosen Übergang vom heutigen Datenstandard auf den neuen Rechtsrahmen ermöglicht.

Zukunft der digitalen Steuerprüfung

Caseware Germany beteiligt sich weiterhin und bringt seine technische Expertise ein, um die erfolgreiche digitale Transformation zu unterstützen.

Die Zukunft auf der CwX Germany erleben

Von der Mitgestaltung regulatorischer Entwicklungen bis zur Förderung der nächsten Generation von Branchenexpert:innen investiert Caseware kontinuierlich in Innovationen und stärkt damit das Vertrauen in die globale Wirtschaft.

Die CwX Germany 2026 findet am 9. September 2026 in Düsseldorf unter dem Motto "Innovation in Motion - Advancing Your Organization into the Agentic Age" statt. Auf der Veranstaltung werden Branchenexpert:innen diskutieren, wie Künstliche Intelligenz und agentische Technologien Wirtschaftsprüfung, Rechnungs- und Finanzwesen verändert. Die Teilnehmer:innen erwarten inspirierende Keynotes rund um KI, praxisnahe Kundenerfahrungen, interaktive Produktdemonstrationen, Breakout-Sessions, Networking-Möglichkeiten sowie die exklusive Vorstellung einer bedeutenden neuen KI-Innovation von Caseware im Rahmen eines besonderen Produktlaunches.

Interessierte können sich bereits jetzt anmelden und in Düsseldorf erleben, wie Caseware-Kunden in Deutschland die Zukunft ihrer Branche aktiv mitgestalten.

Zum Keynote-Programm gehören Dr. Henning Beck, der die besondere Rolle menschlicher Intelligenz im Zeitalter der KI beleuchtet, Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg, die zeigt, wie KI Wirtschaft, Führung und die Arbeitswelt verändert, sowie Alexander Thamm, der praxisnahe Strategien vermittelt, um Künstliche Intelligenz in messbaren Unternehmenserfolg umzusetzen.

Im Rahmen der Veranstaltung werden außerdem die Caseware Germany 30 Under 30 Awards verliehen. Mit dieser Auszeichnung würdigt Caseware junge Talente, die die digitale Transformation der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsbranche maßgeblich vorantreiben. Vorschläge für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten können ab sofort eingereicht werden.

Seien Sie beim Launch live dabei

Erleben Sie auf LinkedIn Live exklusiv die erste Vorstellung einer bedeutenden neuen Caseware KI-Innovation, die im Rahmen der besonderen Produktankündigung auf der CwX Germany enthüllt wird.

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Notes to editors

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Elise Sallis

VP, Global Communications & Brand Management

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