Die Redcare Pharmacy-Aktie hat wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem es mit dem Kurs der größten europäischen Online-Apotheke bereits am Freitag um über -4% bergab ging, startet sie auch mit einem Kursverlust von mehr als -2% in die neue Handelswoche. Kommt diese Nachricht nicht gut an der Börse an und ist sie trotzdem eine gute Kaufgelegenheit für Anleger? Wechsel an der Spitze Eigentlich ist es eine gute Nachricht, die Redcare Pharmacy Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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