Was sind Mitarbeitende beim Verkauf eines Maklerunternehmens wert? Ist es besser, die Belegschaft zu entlassen oder 'mitzuverkaufen'? Für Makler in der Nachfolgeplanung kann die Vorgehensweise Einfluss auf Ertragswert und Kaufpreis haben, schreibt AssCompact Kolumnist Andreas Grimm. Wie also entscheiden? Ein Artikel von Andreas Grimm, Gründer des Resultate InstitutSoll ich meine Leute eigentlich entlassen oder besser 'mitverkaufen'? " Das fragen uns Makler in der Nachfolgeplanung immer wieder. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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