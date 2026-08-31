Zur Deutschen Rohstoff AG erreichte mich eine Leserfrage von Dirk: "Wie siehst du aktuell die Deutsche Rohstoff AG? Wenn man in Foren mitliest, könnte man meinen, dass nach den H2 Zahlen die Stimmung kippt. In meinen Augen wird es jetzt erst interessant... Oder sehe ich das falsch?"Eine gute Frage, denn die Experten sind sich maximal uneinig darüber, ob wir demnächst eine Öl-Schwemme erleben aufgrund deutlich erhöhter Produktion im Nahen Osten oder eher eine Ölpreisexplosion aufgrund einer Öl-Mangellage angesichts der historisch niedrigen Stände der strategischen Öl-Reserven in vielen Ländern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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