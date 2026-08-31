Brüssel/Berlin (ots) -Vorschau: (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda)Die Woche vom 31. August (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda) bis 6. September (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda)Diese Woche tagen die Ausschüsse in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Ausführliche Tagesordnungen der Ausschüsse, inklusive der Sitzungsdokumente, finden Sie auf der eMeeting-Webseite, Livestreams aller Sitzungen im EP-Multimedia Centre und ein detailliertes Wochenprogramm unter diesem Link.Hauptberuflich tätige Journalistinnen und Journalisten laden wir herzlich zur Plenartagung vom 14. bis 17. September (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-09-14-SYN_DE.html) in das Europäische Parlament in Straßburg ein. Das Parlament kann die Reise- und Übernachtungskosten für eine begrenzte Zahl an Journalistinnen und Journalisten erstatten. Informationen und Anmeldung unter presse-berlin@ep.europa.eu.Waldbrände/EU-Katastrophenvorsorge: Am Dienstag werden die Abgeordneten des Ausschusses für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit Hadja Lahbib, Kommissarin für Gleichberechtigung sowie Krisenvorsorge und -management, zu den Maßnahmen der EU angesichts der sommerlichen Waldbrände auf dem gesamten Kontinent befragen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse erörtern.Di., 01.09., 17:30-18:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-environment-climate-and-food-safety-ordinary-meeting_20260901-1500-COMMITTEE-ENVI).Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz: Bei einer Abstimmung am Mittwoch wird der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten voraussichtlich die Kommission auffordern, Rechtsvorschriften zum Schutz der psychischen und physischen Gesundheit der Arbeitnehmer vorzuschlagen, um arbeitsbedingte psychosoziale Risiken zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern und sichere sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.Mi., 02.09., 15:00-17:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs-ordinary-meeting_20260902-1500-COMMITTEE-EMPL).Krebs bei Kindern: Gemeinsam mit einem 10-jährigen Überlebenden und Fachleuten aus der Branche werden die Abgeordneten im Ausschuss für öffentliche Gesundheit am Mittwoch Aspekte von Krebserkrankungen bei Kindern erörtern, darunter Innovation, öffentliche Investitionen und politische Empfehlungen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola wird die Debatte eröffnen.Mi., 02.09., 15:00-17:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-public-health-ordinary-meeting_20260902-1500-COMMITTEE-SANT).Grönland: Der Entwicklungsausschuss und der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten empfangen am Mittwoch den grönländischen Minister für auswärtige Angelegenheiten, Wirtschaft und Bodenschätze, Múte Bourup Egede. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen über die Aktualisierung der Vorschriften für die Beziehungen der EU zu Grönland und anderen überseeischen Ländern und Gebieten (ÜLG) sowie über die künftige finanzielle Unterstützung für Grönland im Rahmen des nächsten langfristigen EU-Haushalts statt.Mi., 02.09., 09:30-10:45 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-development-ordinary-meeting-joint-meeting-committee-on-foreign-affairs-delegation-for_20260902-0930-COMMITTEE-DEVE-AFET-DEEA).Afghanistan/Flüchtlinge und Asylsuchende: Am Donnerstag werden die Abgeordneten im Unterausschuss für Menschenrechte die Rückführung von Flüchtlingen und Asylsuchenden aus der EU nach Afghanistan erörtern - im Anschluss an Treffen der Kommission mit von den Taliban ernannten Vertretern und vor dem Hintergrund der Menschenrechtslage im Land.Do., 03.09., 10:30-11:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/subcommittee-on-human-rights-ordinary-meeting_20260903-0900-COMMITTEE-DROI).Prioritäten des irischen Ratsvorsitzes: Die irischen Ministerinnen und Minister werden ihre Prioritäten weiterhin in Sitzungen mit den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen vorstellen. Irland hat bis Ende 2026 den rotierenden Vorsitz im Rat der EU inne.Terminkalender der Präsidentin: Am Dienstagvormittag wird Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, ein informelles Frühstück mit den Ständigen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten bei der EU ausrichten.Medientermine:Podiumsdiskussion: Wie wirksam ist die EU-Digitalpolitik?Mo., 07.09., 14:30-16:00 Uhr (Einlass ab 14:00 Uhr)Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 BerlinLink zur Anmeldung (nur für Präsenzteilnahme notwendig)WebstreamEuropas Tech-Gesetzgebung gilt als weltweit führend. Doch wie erfolgreich ist die EU bei der Anwendung und Umsetzung der Regeln für digitale Marktplätze und soziale Netzwerke? Schafft es die EU-Kommission, dem Druck der US-Regierung Stand zu halten? Diskutieren Sie mit dem Europaabgeordneten Andreas Schwab (CDU, EVP), der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katarina Barley (SPD, S&D) und Renate Nikolay, der stellvertretenden DG Connect Generaldirektorin der EU-Kommission über den Stand der Tech-Regulierung. Moderation: Gabriel Rinaldi, Teamleiter Digitalwende, SZ Dossier. Eine Veranstaltungskooperation des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland und Süddeutsche Zeitung Dossier.Podiumsdiskussion: The Art of the EU Trade Deal - Zukunft der EU-Handelspolitikmit EU-Kommissar Maros Sefcovic & dem führenden Europaabgeordneten für Handelspolitik Bernd LangeDi., 08.09., 09:30-11:15 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr)Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 BerlinAnmeldung (nur für Präsenzteilnahme notwendig) (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/0447ecc5-991b-2ebd-7b58-937b43df14f4)Webstream (https://www.youtube.com/watch?v=tCPJ2qP4mXI)Neue Zölle, Protektionismus, geopolitische Spannungen: Wirtschaftsbeziehungen werden immer öfter zum politischen Druckmittel. Die EU reagiert und stellt ihre Handelsverträge weltweit breiter auf. Erste Erfolge und zukünftige Herausforderungen diskutieren EU-Handelskommissar Maros Sefcovic gemeinsam mit dem Vorsitzenden des EP-Handelsausschusses Bernd Lange sowie Cathryn Clüver Ashbrook, Expertin für transatlantische Beziehungen und Außenpolitik der Bertelsmann Stiftung. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt ohne Verdolmetschung.Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere InformationenDie Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room)Webstreams im Überblick (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming)Pressekontakt:Philipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)170 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/6342755