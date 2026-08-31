München (ots) -"quer" steht im Bayerischen Rundfunk für kritische Berichterstattung über aktuelle, oft kontroverse Themen in Bayern: In einem 45-minütigen Spezial stellt sich quer-Reporter Philipp Potthast eine Frage, die sich Menschen überall im Land stellen: Wie kriegstüchtig wollen wir sein? Denn dabei geht es nicht nur um eine politische Entscheidung, sondern für sehr viele, vor allem junge Leute auch um eine sehr persönliche: Würde ich, wenn es darauf ankommt, mein Land verteidigen, mit allen Konsequenzen? Das "quer-spezial: Gesichert! Wie kriegstüchtig wollen wir sein?" ist ab Dienstag, 8. September 2026, in der ARD Mediathek verfügbar und im BR Fernsehen am Donnerstag, 10. September, um 20.15 Uhr zu sehen.Philipp Potthast, selbst Jahrgang 1994, begleitet Menschen, die diese Wahl für sich getroffen haben - von Schülern, die gegen den Wehrdienst demonstrieren über eine zukünftige Panzergrenadierin bis hin zu einem Veteranen, der die Folgen seiner Entscheidung am eigenen Leib schon erleben musste. Und der quer-Reporter probiert auch selbst aus, wie es ist, Soldat zu sein - in einem Militär-Camp in Lettland. Denn angesichts der gemeinsamen Grenze mit Russland ist die Diskussion in dem baltischen Staat schon weiter als in Deutschland. Es herrscht Wehrpflicht, und sogar Schülerinnen und Schüler melden sich freiwillig für eine militärische Vorausbildung. Philipp Potthast ist dabei, mit Tarnung, Uniform und Gewehr. Und am Ende trifft der Reporter für sich selbst eine Entscheidung.Spezial des BR-Magazins "quer""quer" steht im BR für kritische Berichterstattung über aktuelle, oft kontroverse Themen in Bayern: regulär immer donnerstags in Magazinform mit Christoph Süß, und nun in einer längeren Reportage zur Frage, wie kriegstüchtig wir sein wollen.Fotos unter br-foto.de; Mail an bildmanagement@br.deDie Reportage steht für akkreditierte Journalisten im BR-Vorführraum zur Vorab-Ansicht bereit: https://pressestelle.br-online.de/index.phpPressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6342786