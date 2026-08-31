DJ EZB: Einfluss US-Hyperscaler auf EU-Anleihemarkt genau beobachten

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die zunehmende Mittelaufnahme großer US-Tech-Konzerne am Anleihemarkt des Euroraums könnte nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) anderen Unternehmen den Kreditzugang erschweren. Wie es in einem auf der EZB-Website veröffentlichten Beitrag heißt, seien derartige Effekte bisher begrenzt, doch müssten die Entwicklungen angesichts der schieren Größe des Kapitalbedarfs dieser Industrie genau beobachtet werden.

In den USA hat die durch Künstliche Intelligenz (KI) getriebene Nachfrage nach langfristiger Finanzierung zum jüngsten Anstieg der langfristigen Realrenditen beigetragen. Im Euroraum sind nach EZB-Angaben bislang keine derartigen Effekte erkennbar, was auf geringere Emissionen großer Technologieunternehmen und widerstandsfähige Staatsanleihemärkte zurückzuführen sei.

"Dies könnte jedoch lediglich der Beginn einer Finanzierungswelle von beispiellosem Ausmaß sein, die die Anleihemärkte - auch im Euroraum - nachweislich umgestalten und Emittenten, Intermediäre sowie Anleger zur Anpassung zwingen könnte", heißt es in dem Beitrag, zu dessen Autorinnen Imene Rahmouni-Rousseau, die EZB-Generaldirektorin für Marktoperationen, zählt. Die EZB reklamiert für solche Aufsätze, dass deren Inhalt nicht zwangsläufig die Ansichten des EZB-Rats oder des Eurosystems wiedergebe.

Und weiter: "Obwohl die Dynamik dieser Anpassung ungewiss ist, erfordert allein die schiere Größenordnung des künftigen Kreditbedarfs der Hyperscaler - gepaart mit den Erwartungen anhaltend starker, aber dennoch unsicherer Erträge - eine genaue Beobachtung." Potenzielle internationale Übertragungseffekte, ein schnell steigender Verschuldungsgrad (insbesondere dann, wenn andere, weniger transparente Schuldenmärkte angezapft würden) und breitere Auswirkungen auf das Funktionieren der Finanzmärkte im Euroraum erforderten allesamt große Aufmerksamkeit.

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August 31, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)

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