Würzburg (ots) -- Mit seinem neuen Claim verstärkt das inhabergeführte Möbelhandelsunternehmen auch in der Kommunikation seinen Anspruch, Menschen noch stärker in allen Lebensphasen rund ums Wohnen zu begleiten- Mit "Alles für dein schönes Zuhause" verbreitert XXXLutz seinen Marken-Fokus weg vom reinen Möbelhaus hin zum ganzheitlichen Blick auf die vier Wände seiner Kundinnen und Kunden- Groß angelegte Digitalkampagne mit Matthias Schweighöfer macht den strategischen Wandel erstmals sichtbar- Größte Auswahl, perfekter Service, günstige Preise und beste Beratung: XXXLutz definiert sein Markenversprechen klar erkennbar neuVom Möbelhaus zur Zuhause-Marke! XXXLutz vollzieht den nächsten strategischen Schritt in seiner Markenentwicklung und präsentiert mit "XXXLutz - Alles für dein schönes Zuhause" seinen neuen Claim, der ab September den bisherigen Kommunikationsauftritt unter dem Slogan "Mein Möbelhaus. Mein xxxlutz.de" ablöst. Mit dem neuen Claim unterstreicht XXXLutz seine konsequente Weiterentwicklung vom klassischen Möbelhändler hin zur ganzheitlichen Zuhause-Marke und dokumentiert die Schärfung seiner Markenpositionierung klar ersichtlich nach außen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Kundinnen und Kunden nicht nur Einrichtung anzubieten, sondern Orientierung, Inspiration und individuelle Lösungen für jede Wohnsituation zu geben."Wir verstehen uns als Partner für schönes Wohnen. Menschen suchen nicht einfach Möbel, sondern Lösungen für ihr Zuhause. Genau das bieten wir bei XXXLutz, das verdeutlich fortan auch unser neuer Markenauftritt", sagt Konrad Nill, CMO XXXLutz Deutschland: "Der Wechsel des Claims nach jetzt zehn Jahren unterstreicht den Wandel am Markt, den wir mitbestimmen und den wir an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden ausrichten.""Alles für dein schönes Zuhause" verbindet zwei zentrale Elemente der Marke XXXLutz: Zum einen das Zuhause als emotionalen Lebensraum, der Sicherheit, Identität und persönliche Geschichten vereint. Zum anderen den Anspruch von XXXLutz, mit seiner einzigartigen Auswahl, seinen Leistungen und seinem persönlichen Rundum-Service alle Bedürfnisse rund ums Wohnen aus einer Hand abzudecken.Vom klassischen Möbelhaus zur umfassenden Zuhause-MarkeDie konsequente Weiterentwicklung fußt auf einer groß angelegten Analyse von Kundenbedürfnissen und Marktforschungsergebnissen. Daraus ist die klare Erkenntnis erwachsen, dass sich Menschen heute mehr denn je einen verlässlichen Partner wünschen, der sie bei allen Fragen rund um ihr Zuhause begleitet. Das inhabergeführte Familienunternehmen wird fortan noch stärker auch als Orientierungsgeber nach außen auftreten. Statt Kaufentscheidungen durch eine Vielzahl einzelner Angebote zu erschweren, stehen ganzheitliche Wohnlösungen, kompetente Beratung und persönliche Begleitung in jeder Lebensphase im Fokus.Die neue strategische Positionierung des Außenauftritts baut auf vier zentralen Stärken auf, die seit Jahrzehnten auch der große Rote Stuhl als Markenzeichen von XXXLutz mit seinen vier Beinen symbolisiert: größte Auswahl, perfekter Service, günstige Preise und beste Beratung. Sie bilden das Fundament für den Anspruch, Kundinnen und Kunden unabhängig von Stil, Lebensphase und Budget das passende Wohnkonzept zu bieten.Die neue Markenpositionierung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. XXXLutz versteht das Zuhause als den Ort, an dem Menschen leben, ankommen, Familien gründen, Erinnerungen schaffen und ihre Persönlichkeit ausdrücken. Der neue Claim macht diesen Anspruch sichtbar und fasst zusammen, wofür die Marke künftig noch stärker stehen will: für Inspiration, Kompetenz, Verlässlichkeit und Lösungen rund um das Zuhause.Markenauftritt-Premiere mit XXXLutz Testimonial Matthias SchweighöferBegleitet wird die Einführung des neuen Claims von einer aufmerksamkeitsstarken Markenkampagne auf allen relevanten digitalen Kanälen. Im Mittelpunkt steht der neue Animationsfilm unter dem Titel "Lebensbegleiter", der Schauspieler Matthias Schweighöfer und ein Sofa zeigt, das ihn durch verschiedene Lebensphasen begleitet - vom Babyalter bis ins Erwachsenenleben. Die Idee zum mit KI-gestützter Technologie umgesetzten Film stammt von XXXLutz Testimonial Matthias Schweighöfer selbst und wurde von der Agentur "For Sale" gemeinsam mit dem KI-Filmstudio "Storybook Studios" umgesetzt. Der Spot greift das Markenversprechen "Alles für dein schönes Zuhause" emotional auf und erzählt von Möbeln als treuen Begleitern des Lebens - als eine emotionale Geschichte über Wohnen, Leben und die individuelle persönliche Entwicklung.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.600 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6342821