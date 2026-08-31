Auch hohe Gold- u. Kupferwerte: Gold Runner mit Mega-Fund - Bis zu 25.306 g/t Silber im Golden Triangle!

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Gold Runner Exploration meldet vom Golden Girl-Projekt im Golden Triangle bis zu 396,66 g/t AuEq: Der offene Gold Stack-Trend und weitere Ziele schärfen den Fokus auf das 2027 folgende Bohrprogramm.
Gold Runner Exploration (CSE: GRUN; Frankfurt: CE70) meldet gleich mit dem ersten Explorationsprogramm hochgradige Analyseergebnisse von seinem zu 100 Prozent kontrollierten Golden Girl-Projekt im Golden Triangle in British Columbia. Im Mittelpunkt der Arbeiten steht der neu entdeckte Gold Stack-Trend: Eine über mindestens 350 Meter nachgewiesene und bis zu 50 Meter breite mineralisierte Scherzone, die in erste Oberflächenproben extrem hohe Silber-, Gold- und Basismetallgehalte geliefert hat - und weiterhin in alle Richtungen offen ist!
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