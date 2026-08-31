Auch hohe Gold- u. Kupferwerte: Gold Runner mit Mega-Fund - Bis zu 25.306 g/t Silber im Golden Triangle!

Anzeige / Werbung

Gold Runner Exploration meldet vom Golden Girl-Projekt im Golden Triangle bis zu 396,66 g/t AuEq: Der offene Gold Stack-Trend und weitere Ziele schärfen den Fokus auf das 2027 folgende Bohrprogramm.

Gold Runner Exploration (CSE: GRUN; Frankfurt: CE70) meldet gleich mit dem ersten Explorationsprogramm hochgradige Analyseergebnisse von seinem zu 100 Prozent kontrollierten Golden Girl-Projekt im Golden Triangle in British Columbia. Im Mittelpunkt der Arbeiten steht der neu entdeckte Gold Stack-Trend: Eine über mindestens 350 Meter nachgewiesene und bis zu 50 Meter breite mineralisierte Scherzone, die in erste Oberflächenproben extrem hohe Silber-, Gold- und Basismetallgehalte geliefert hat - und weiterhin in alle Richtungen offen ist!

Spektakuläre Oberflächenproben aus dem Gold Stack-Trend

Die jüngsten Feldarbeiten dienen der gezielten Vorbereitung des ersten Bohrprogramms im Sommer 2027. Von den ersten 60 analysierten Proben der Saison 2026 lagen jetzt elf oberhalb von 1 g/t Goldäquivalent (AuEq) und sieben sogar über 10 g/t AuEq.Ein herausragender Spitzenwert sticht dabei besonders hervor: Probe N908103 nämlich enthielt 11,22 g/t Gold, 25.306 g/t Silber (!), 2,97% Kupfer, 8,19% Blei und 5,89% Zink. Das entspricht einem Gegenwert von 396,66 g/t AuEq bzw. 12,7 Unzen AuEq pro Tonne und verdeutlicht unserer Ansicht nach in aller Nachdrücklichkeit das Potenzial des Projekts.Der Gold Stack-Trend insgesamt jedenfalls besteht aus steil einfallenden, nordost-streichenden Scherzonen mit starker Alteration. Die hochgradige Mineralisierung ist an Quarzadern gebunden und weist massives Vorkommen von Galenit, Sphalerit und Tetraedrit auf.

Distriktweites Potenzial für das Jungfern-Bohrprogramm 2027

Die Vererzung beschränkt sich dabei keineswegs nur auf eine einzelne Zone. Prospektionsarbeiten bestätigen vielversprechende Gehalte im gesamten Konzessionsgebiet: Bis zu 36,86 g/t AuEq rund 1,6 km östlich, bis zu 24,54 g/t AuEq etwa 2 km südlich sowie bis zu 17,12 g/t AuEq 3 km nordwestlich des Gold Stack-Trend wurden zusätzlich nachgewiesen.

Geologisch zeigt das System deutliche Parallelen zur gerade einmal 17 Kilometer östlich gelegenen, ehemals produzierenden Snip-Mine (historische Produktion: ca. 1 Mio. Unzen Gold). Für Investoren bietet das 5.873 Hektar große Areal zudem noch erhebliches Entdeckungspotenzial: Mehr als 95 Prozent der Liegenschaft wurden bislang nicht mit modernen Methoden systematisch exploriert. Zudem legt der anhaltende Rückzug von Gletschern und Schneefeldern kontinuierlich neue, aussichtsreiche Gesteinsaufschlüsse frei, für die weitere Analyseergebnisse ausstehen. Wir sind gespannt, ob Gold Runner mit der nächsten Fuhre an Ergebnissen an die hohen Werte der jetzt gemeldeten Proben anschließen wird!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,143235292,CA38171A2092,CA38071C1077