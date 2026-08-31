Wie hat sich die Nachfrage nach Balkonen bei Käufern von Eigentumswohnungen zuletzt entwickelt? Welche Bedeutung kommt diesem Ausstattungsmerkmal bei Mietobjekten zu? Und in welchen Städten werden besonders viele Wohnungen mit Balkon angeboten? Dies hat ImmoScout24 beleuchtet. Im Rahmen einer aktuellen Analyse hat ImmoScout24 beleuchtet, wie es um die Relevanz bzw. Nachfrage nach einem Balkon als Ausstattungsmerkmal bei der Immobiliensuche bestellt ist. Wie die Auswertung zeigt, hat die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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