Mainz (ots) -
Woche 39/26
Freitag, 25.09.
Bitte Programmänderung beachten:
2.45 Terra X
Albrecht Dürer - Superstar
Deutschland 2019
"Terra X: Gustave Eiffel: Der Mann, der den Eiffelturm erfand" entfällt
(weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen)
Woche 40/26
Montag, 28.09.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Wer ist El Chapo?
Deutschland 2023
"Ermittler! - Unheilvolle Begegnung" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 29.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDF-History
Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht
Deutschland 2011
"Mythos Enigma - Tauchgang in die Vergangenheit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 30.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"ZDF.reportage: Jung und kriminell - Wenn Kinder Täter werden" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6342845
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