Bonn (ots) -Nach der schweren Sturzflut in Nepal hat die internationale Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe gemeinsam mit lokalen Partnern Nothilfemaßnahmen eingeleitet. "Die Zerstörung vor Ort ist unvorstellbar", berichtet Help-Nothilfekoordinatorin Simone Walter. "Ganze Dörfer wurden ausgelöscht, mehr als 920 Menschen starben, Tausende werden weiterhin vermisst. Viele Familien stehen vor dem Nichts, 93.000 Betroffene brauchen dringend Unterstützung. In Zusammenarbeit mit unserem lokalen Partner planen wir daher in den besonders betroffenen Distrikten Rasuwa, Nuwakot und Dhading Hilfsmaßnahmen in Form von Notunterkünften, Bildungsangeboten für Kinder sowie medizinischer und psychosozialer Unterstützung."Ein großes Problem sind die schwierigen Gegebenheiten vor Ort. "Durch die Flut wurde ein Großteil der kritischen Infrastruktur zerstört, was die Bergung, die Kommunikation, aber auch Hilfslieferungen erschwert. Zudem bleiben viele Dörfer evakuiert, da nach wie vor mit weiteren Überschwemmungen gerechnet werden kann", so Walter. "Viele der Überlebenden sind traumatisiert, haben Freunde und Familienangehörige verloren - sie brauchen dringend Unterstützung. Im Fokus unserer Hilfe stehen vor allem Kinder, Frauen, Senior:innen sowie Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Wir stehen im engen Austausch mit unserem Partner vor Ort und bereiten uns darauf vor, die Hilfe bei Bedarf auszuweiten. Doch um möglichst viele Betroffene erreichen zu können, sind wir dringend auf Spenden angewiesen."Help hat bereits nach dem schweren Erdbeben 2015 humanitäre Hilfe in Nepal geleistet und verfügt über eine langjährige Expertise in der Region.Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse@help-ev.de oder telefonisch an +49 (0)173 2790 438 / +49 (0)173 7107454.Help - Hilfe zur SelbsthilfeOnline spenden (https://www.help-ev.de/spenden/c30898)Mehr Infos (https://www.help-ev.de/nothilfe/nepal-flut-spenden/)Stichwort: Nepal FlutIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnAktion Deutschland HilftStichwort: Nepal FlutIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30Bank für SozialwirtschaftPressekontakt:Help - Hilfe zur SelbsthilfeHelp-PresseteamAdenauerallee 131a53113 BonnMobil: +49 (0) 173 2790 438/ +49 (0) 173 710 74 54E-Mail: presse@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/6342904