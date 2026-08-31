Wer ist Michael Gentile? Vom Schleifer zum Rohstoff-Multimillionär

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5.000 Dollar, eine zufällige Begegnung und eine Aktie, die sich verzehnfachte: So begann Michael Gentiles Börsenkarriere. Es folgten der Ölboom, schmerzhafte Verluste und schließlich die Verwaltung von rund einer Milliarde Dollar. Heute ist Gentile als erfolgreicher Mineninvestor bekannt. Wie wurde aus einem börsenbegeisterten Teenager einer der gefragten Rohstoffinvestoren Kanadas?
5.000 Dollar, eine zufällige Begegnung und eine Aktie, die sich verzehnfachte: So begann Michael Gentiles Börsenkarriere. Es folgten der Ölboom, schmerzhafte Verluste und schließlich die Verwaltung von rund einer Milliarde Dollar. Heute ist Gentile als erfolgreicher Mineninvestor bekannt. Wie wurde aus einem börsenbegeisterten Teenager einer der gefragten Rohstoffinvestoren Kanadas?
Die Börse fasziniert ihn schon mit zehn Jahren
In einem Interview mit "Y'all Street" erzählt Gentile, dass er bereits mit zehn Jahren Aktienkurse in der Zeitung
verfolgte. McDonald's interessierte ihn wegen der Restaurantbesuche mit seinem Vater. IBM beobachtete er, weil seine Familie einen Computer des Unternehmens besaß. Neben dem Sportteil las er
täglich die Wirtschaftsseiten.
Seine Eltern waren Lehrer und hatten keine Verbindungen zur Finanzwelt. Gentile musste sich sein erstes Kapital deshalb selbst verdienen. Während eines Sommers schliff er in einem Sportgeschäft täglich zahlreiche Schlittschuhe. So sparte er rund 5.000 Dollar. Heute ist er strategischer Investor und nach eigener Aussage größter Aktionär von 35 Junior-Mining-Gesellschaften.
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